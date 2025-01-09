Американская блогерша Killadamente умерла, подавившись едой за ужином

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Известная американская блогерша Кэрол Акоста, известная в соцсетях под ником Killadamente, скончалась в Нью-Йорке в возрасте 27 лет. Она подавилась едой во время семейного ужина в ресторане.
Инцидент произошёл 3 января, сообщает The New York Post. Во время застолья с родственниками девушка вдруг начала задыхаться. Было очень похоже, что она подавилась кусочками пищи. Кэрол упала, она не могла дышать, з-за чего у неё остановилось сердце. Блогершу экстренно госпитализировали, но реанимировать не смогли. Случившееся подтвердила младшая сестра погибшей Хатян, уточнив, что семья пока не получила официального медицинского заключения о причине смерти.
На страницу Killadamente в социальной сети было подписано 6,7 миллиона человек. В своём блоге она рассказывала и показывала кадры своей личной жизни, пропагандировала бодипозитив. В частности, говорила о жизни людей с большим весом.
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Александр Бойцов