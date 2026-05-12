Тело погибшего из реки Сочи доставали шесть часов
Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в течение шести часов извлекали тело погибшего мужчины из горной реки Сочи. Инцидент произошёл в русле реки, где труп утонувшего обнаружили под одним из водоскатов, сообщили в пресс-службе отряда.
Оно оказалось зажатым глубоко под бетонными плитами и завалами из веток. Работу спасателей серьёзно осложняли быстрое течение и плохая видимость под водой.
Чтобы добраться до погибшего, специалистам пришлось снизить уровень воды с помощью защитных щитов, которые зафиксировали колёсами внедорожника. Только после этого тело удалось извлечь из труднодоступного места.
Всего в поисково-спасательной операции задействовали 16 спасателей и пять единиц техники.
Читайте также: