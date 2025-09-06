Достижения.рф

Тело пропавшего китайского туриста обнаружили в Турции

Milliyet: Тело пропавшего туриста из Китая нашли на Ликийской тропе в Турции
Фото: istockphoto/Ben185

Спасатели обнаружили тело 30-летнего китайского туриста Сюя Вэнкая, который пропал 25 августа после прогулки по Ликийской тропе в районе Фетхие, сообщает газета Milliyet.



Семья заявила о пропаже, когда мужчина перестал выходить на связь. Для ориентиров спасатели использовали последнюю фотографию с тропы, опубликованную туристом в социальных сетях.

В поисковой операции участвовали 43 человека и служебные собаки. Тело найдено на участке между Долиной бабочек и деревней Кабак и отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти, отмечает издание.

Ранее, в августе 2024 года, на Ликийской тропе после двухнедельных поисков было обнаружено тело российской туристки Натальи Сомовой.

Никита Кротов

