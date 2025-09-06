Тело пропавшего китайского туриста обнаружили в Турции

06 сентября 2025, 18:28

Milliyet: Тело пропавшего туриста из Китая нашли на Ликийской тропе в Турции

Фото: istockphoto/Ben185

Спасатели обнаружили тело 30-летнего китайского туриста Сюя Вэнкая, который пропал 25 августа после прогулки по Ликийской тропе в районе Фетхие, сообщает газета Milliyet.