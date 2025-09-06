Женщина надругалась над школьницей с помощью палки из-за ревности
В Казахстане женщина похитила и избила 16-летнюю девочку, приревновав к ней своего жениха. Об этом сообщает Liter.kz.
В тот день школьница несколько минут говорила по телефону с мужчиной о поступлении в университет. Спустя полчаса ей позвонила неизвестная, представившаяся его невестой. Женщина потребовала от девочки прекратить общение и заблокировать номер ее суженого.
На следующий день незнакомка вместе с подругой подъехала к дому школьницы и позвала ее «поговорить» в машине. В итоге подростка отвезли на озеро, где, отобрав телефон, таскали за волосы, тушили о кожу окурки и били. Также садистки надругались над жертвой с помощью палки. После этого ее вернули домой и пригрозили расправой, если она расскажет о случившемся.
Подозреваемых в преступлении уже задержали, передала детский омбудсмен страны Динара Закиева.
