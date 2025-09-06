Женщина надругалась над школьницей с помощью палки из-за ревности

06 сентября 2025, 16:19

В Казахстане женщина похитила и избила школьницу, приревновав к ней жениха

Фото: iStock/Boyloso

В Казахстане женщина похитила и избила 16-летнюю девочку, приревновав к ней своего жениха. Об этом сообщает Liter.kz.