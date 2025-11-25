Достижения.рф

В Якутске три годовалых ребенка пострадали после падения с кровати в детдоме

Фото: iStock/Golfcuk

В Якутске в приемный покой больницы с тяжелыми травмами доставили сразу троих годовалых детей из Республиканского центра содействия семейному воспитанию. Об этом сообщает Sakhaday.



По информации журналистов, дети получили травмы после того, как их сбросил с кровати другой воспитанник детского дома, страдающий умственным расстройством. У пострадавших зафиксированы переломы черепа.

Прокуратура Республики Саха проводит проверку по факту инцидента. Ведомство оценит соблюдение мер безопасности в учреждении и работу сотрудников детского дома.

Иван Мусатов

