Два землетрясения разбудили жителей российского региона
У побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,7 и 6,0. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».
Оба подземных толчка произошли 15 июля с разницей в шесть минут. Их эпицентр находился в акватории юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.
Очаг более сильного землетрясения залегал на глубине 64,6 километров. Его эпицентр находился в 210 километрах от краевой столицы. Второй толчок расположился на глубине 72 км, в 206 км от города.
Ранее начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщала, что у побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7.
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