Два землетрясения разбудили жителей российского региона

15 июля 2026, 09:53

Два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7 произошли у побережья Камчатки

Фото: iStock/SteveCollender

У побережья Камчатки зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,7 и 6,0. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».