Тело пропавшей на Кипре россиянки нашли в колодце
Тело пропавшей на Кипре российской туристки нашли в колодце. Об этом пишет Baza.
Останки 61-летней Ольги Васильевой, пропавшей 23 октября в Лимасоле, были найдены в колодце в горном районе Сайттас. В тот же день, 30 октября, в аэропорту Ларнаки задержали её 43-летнего возлюбленного, который пытался покинуть Кипр. Мужчина признал свою причастность к убийству.
Предварительное расследование указывает на денежный мотив. Обвиняемый утверждал, что попал в ДТП и должен выплатить компенсацию другому водителю, после чего попросил у Ольги 60–70 тысяч евро. Однако эта история могла быть ложью. Кроме того, предполагается, что злоумышленник подделал сертификат подлинности на колье, которое он подарил россиянке, стоимостью около 10 тысяч евро.
Перед пропажей Ольга сняла крупные суммы со своих счетов. На текущий момент полиция проверяет банковские транзакции, чтобы выяснить, куда были направлены эти средства. По информации кипрских СМИ, на теле женщины обнаружена травма головы. Точную причину смерти предстоит установить экспертам.
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