В Приморском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
В Дальнереченском округе Приморского края произошел смертельный пожар в частном жилом доме. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС России.
Огонь вспыхнул в воскресенье, 1 ноября, на улице Кедровой и охватил площадь примерно в 40 квадратных метров. Два человека погибли, их личности выясняются.
Огнеборцы нашли тела погибших во время тушения возгорания. На текущий момент специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в жилом доме на западе российской столицы произошел пожар, пострадал один человек. Возгорание случилось в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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