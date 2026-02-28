Тело ребенка обнаружили при расчистке снега в Подмосковье
Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Подольске во время расчистки снега. По факту его гибели возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
По предварительной версии следствия, вечером 27 февраля ребенок ушел гулять и возле дома на улице Бородинской залез в лаз, сделанный в снежной куче. Позже при уборке территории трактором снег обрушился и накрыл мальчика. Его нашли уже без признаков жизни.
Как уточнила Врадий, дело ведут по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». На месте работают следователи и криминалисты, они осматривают территорию, допрашивают сотрудников управляющей компании.
В ходе расследования назначат необходимые судебные экспертизы.
