Тело ребенка обнаружили при расчистке снега в Подмосковье

28 февраля 2026, 17:18

Тело 11-летнего мальчика обнаружили при расчистке снега в Подольске

Фото: медиасток.рф

Тело 11-летнего мальчика обнаружили в Подольске во время расчистки снега. По факту его гибели возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.