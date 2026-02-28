Ветерана высадили из автобуса в Кургане за оплату проезда мелочью, реакция СК

28 февраля 2026, 17:07

СК открыл дело после того, как ветерана высадили из автобуса в Кургане

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о возможном нарушении прав ветерана боевых действий в Кургане.