Ветерана высадили из автобуса в Кургане за оплату проезда мелочью, реакция СК
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по уголовному делу о возможном нарушении прав ветерана боевых действий в Кургане.
Поводом для проверки стали сообщения СМИ о том, что мужчину высадили из автобуса после того, как он оплатил проезд мелочью. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Ведомство открыло уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и дают оценку действиям сотрудников перевозчика.
Как уточнялось ранее, конфликт возник из-за того, что кондуктору не понравилась оплата мелкими монетами. В результате мужчину принудительно вывели из салона, несмотря на его статус и холодную погоду.
