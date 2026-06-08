Тело российского студента нашли под окнами общежития

08 июня 2026, 14:04

Тело студента обнаружили под окнами общежития в Новосибирске

Фото: istockphoto/blinow61

Под окнами одного из общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили тело студента второго курса физического факультета. Об этом сообщает портал Ngs.ru.