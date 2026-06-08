Тело российского студента нашли под окнами общежития
Под окнами одного из общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили тело студента второго курса физического факультета. Об этом сообщает портал Ngs.ru.
Как рассказала очевидица происшествия, 6 июня перед тем, как нашли погибшего, она услышала громкий звук. По словам собеседницы, большинство не придали этому значения, поскольку рядом с общежитием ведется активное строительство.
Знакомая погибшего студента в разговоре с журналистами сообщила, что юноша был талантливым и амбициозным: активно участвовал в олимпиадах, демонстрировал отличную успеваемость. Однако в последнее время, по ее словам, он стал часто пропускать занятия.
В настоящее время следователи по Новосибирской области начали доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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