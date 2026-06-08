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Тело российского студента нашли под окнами общежития

Тело студента обнаружили под окнами общежития в Новосибирске
Фото: istockphoto/blinow61

Под окнами одного из общежитий Новосибирского государственного университета (НГУ) обнаружили тело студента второго курса физического факультета. Об этом сообщает портал Ngs.ru.



Как рассказала очевидица происшествия, 6 июня перед тем, как нашли погибшего, она услышала громкий звук. По словам собеседницы, большинство не придали этому значения, поскольку рядом с общежитием ведется активное строительство.

Знакомая погибшего студента в разговоре с журналистами сообщила, что юноша был талантливым и амбициозным: активно участвовал в олимпиадах, демонстрировал отличную успеваемость. Однако в последнее время, по ее словам, он стал часто пропускать занятия.

В настоящее время следователи по Новосибирской области начали доследственную проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Никита Кротов

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