В Красноярске в день последнего звонка нашли тело девятиклассника
В Красноярске на парковке ЖК «Отражение» на улице Александра Матросова нашли тело девятиклассника. В этот день у подростка прошел последний звонок. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Школьник страдал заболеванием сердца. Ему планировали операцию. Врачи решали, провести ее в июне или в сентябре. Сейчас специалисты выясняют, что случилось с подростком. Краевая прокуратура держит ситуацию на контроле.
