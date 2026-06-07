В реке Якутии обнаружили тело пропавшего 6 июня малыша

07 июня 2026, 04:22

В Якутии обнаружили тело утонувшего в реке Ботуобуйа малыша, который пропал ранее

Фото: IStock/razaklatif

В Якутии нашли тело пропавшего ребёнка. Малыш утонул в реке в Мирнинском районе, рассказали в Telegram-канале «Служба спасения Якутии» в ночь на 7 июня.