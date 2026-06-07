В реке Якутии обнаружили тело пропавшего 6 июня малыша
В Якутии нашли тело пропавшего ребёнка. Малыш утонул в реке в Мирнинском районе, рассказали в Telegram-канале «Служба спасения Якутии» в ночь на 7 июня.
Маленький мальчик пропал вчера, когда находился во дворе вместе с родителем. Взрослый оставил ребёнка без присмотра всего на несколько минут, и тот исчез.
Ближе к ночи следы привели спасателей к реке Ботуобуйа — тело погибшего малыша обнаружили местные жители. Он находился в четырёх километрах ниже по течению, примерно в 25 метрах от берега. Водолазы, которые оперативно присоединились к поискам, в настоящий момент уже вернулись на место постоянной дислокации.
Ранее «Радио 1» передавало, что гражданину России на Бали грозит депортация за скандальное поведение в одном из отелей района Печату. Мужчина проживал в курортной гостинице с 9 по 23 мая. На протяжении этого времени он систематически нарушал покой других постояльцев и сотрудников, а также совершал потенциально опасные для окружающих действия.
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