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В реке Якутии обнаружили тело пропавшего 6 июня малыша

В Якутии обнаружили тело утонувшего в реке Ботуобуйа малыша, который пропал ранее
Фото: IStock/razaklatif

В Якутии нашли тело пропавшего ребёнка. Малыш утонул в реке в Мирнинском районе, рассказали в Telegram-канале «Служба спасения Якутии» в ночь на 7 июня.



Маленький мальчик пропал вчера, когда находился во дворе вместе с родителем. Взрослый оставил ребёнка без присмотра всего на несколько минут, и тот исчез.

Ближе к ночи следы привели спасателей к реке Ботуобуйа — тело погибшего малыша обнаружили местные жители. Он находился в четырёх километрах ниже по течению, примерно в 25 метрах от берега. Водолазы, которые оперативно присоединились к поискам, в настоящий момент уже вернулись на место постоянной дислокации.

Ранее «Радио 1» передавало, что гражданину России на Бали грозит депортация за скандальное поведение в одном из отелей района Печату. Мужчина проживал в курортной гостинице с 9 по 23 мая. На протяжении этого времени он систематически нарушал покой других постояльцев и сотрудников, а также совершал потенциально опасные для окружающих действия.

Мария Моисеева

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