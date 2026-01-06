В Уссурийске два подростка попали в реанимацию с алкогольным отравлением
В Уссурийске двое несовершеннолетних жителей были экстренно госпитализированы в реанимационное отделение с острым отравлением алкоголем. Об этом сообщили в Уссурийской центральной городской больнице.
Подростки поступили с признаками алкогольной комы. Благодаря усилиям врачей, их состояние удалось стабилизировать, и они вышли из комы, придя в сознание.
Однако, как отмечают специалисты, молодым людям предстоит долгий и сложный процесс восстановления после тяжелой интоксикации. Весь курс реабилитации займет значительное время из-за серьезности отравления.
