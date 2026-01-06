СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек
Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщило СУСК по региону.
В ночь на 6 января 2026 года следственный отдел Следственного комитета России по Тверской области получил информацию о пожаре в одной из квартир жилого дома. В результате происшествия один человек погиб, а двое других получили травмы и были немедленно осмотрены медиками, пояснили в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия следователи провели тщательный осмотр. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв бытового газа в квартире, где проживал погибший мужчина.
