СК назвал причину возгорания в тверской многоэтажке, где погиб человек

06 января 2026, 11:24

СК назвал взрыв бытового газа причиной возгорания в многоэтажном доме в Твери

Фото: iStock/irontrybex

Предварительной причиной возгорания в многоквартирном доме в Твери, где погиб один человек, еще двое пострадали, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщило СУСК по региону.