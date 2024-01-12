В Турции в убийстве россиянки обвиняют гида

Фото: istockphoto/Motortion
Гида Николоса подозревают в похищении и убийстве Надежды Ярыгиной в Турции.
Mash пишет, что в данный момент с гидом беседуют полицейские. Волонтёры говорят, что мужчина принимал активное участие в поисках туристки, регулярно настаивая на их прекращении.
Есть несколько причин, по которым в убийстве подозревают именно Николоса.
Тело Надежды нашли рядом с местом, где вчера обнаружили её телефон — в 300 метрах от дома Николоса. До этого обе этих точки обходили не раз, но ничего не нашли. Возможно, гаджет и тело женщины подкинули.
Зимой в посёлке живут не много людей, дома законсервированы. Николос живёт там постоянно и идеально знает район горы Чалыш. Когда к нему пришла поисковая группа, мужчина убедительно уводил всех дальше и призывал не ходить по домам. При этом постоянно накидывал версии, где может находиться девушка.
По словам местных, мужчина женат на россиянке, но недавно у пары случился конфликт, и они разъехались. Детей жена забрала, Николос остался в одиночестве и озлобился.
Напомним, 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.
В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.
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Есть несколько причин, по которым в убийстве подозревают именно Николоса.
Зимой в посёлке живут не много людей, дома законсервированы. Николос живёт там постоянно и идеально знает район горы Чалыш. Когда к нему пришла поисковая группа, мужчина убедительно уводил всех дальше и призывал не ходить по домам. При этом постоянно накидывал версии, где может находиться девушка.
По словам местных, мужчина женат на россиянке, но недавно у пары случился конфликт, и они разъехались. Детей жена забрала, Николос остался в одиночестве и озлобился.
Напомним, 40-летняя Надежда Ярыгина приехала на курорт в посёлке Кириш (район Кемера) 31 декабря. Вернуться она планировала 8 января. Но 3 числа женщина пропала.
В номере отеля остались вещи и документы. Сотрудники рассказали, что в четверг женщина одна отправилась в горы и назад не вернулась. Родственники забили тревогу и начали поиски. Накануне у подножья горы Чалыш, в нескольких км от отеля нашли телефон россиянки.
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Мария Фирсова