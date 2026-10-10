Тело связанной 19-летней девушки нашли в ванной комнате
В Индонезии задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили связанным в ванной комнате. Об этом сообщает местное информагентство Antara News.
Тело девушки нашли 8 октября в комнате на улице Асем Нирбая в Восточной Джакарте. У нее были связаны руки и ноги, шея перетянута одеждой, а на левой стороне лица виднелся кровоподтек. Погибшую обнаружили после того, как соседи пожаловались на трупный запах.
Правоохранители выяснили, что комнату за несколько дней до этого снял мужчина, представившийся Даниэлем. Он обещал заплатить за проживание и передать копию удостоверения личности, но так и не вернулся. Тогда хозяйка жилья открыла дверь запасным ключом и узнала о преступлении.
На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых 22 и 27 лет. Один из злоумышленников скрывался в Восточной Джакарте, а второй — в городе Бекаси. При обыске у них изъяли веревку, ткань, одежду, нож, скотч, мобильный телефон и мотоцикл.
Следствие полагает, что мотивом стало желание мужчин завладеть телефоном и деньгами девушки в размере 250 тысяч индонезийских рупий (около 1,1 тысячи рублей).
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