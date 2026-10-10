Тело связанной 19-летней девушки нашли в ванной комнате

10 октября 2026, 18:00

В Индонезии задержали двух мужчин по делу об убийстве 19-летней девушки

Фото: iStock/Poetra RH

В Индонезии задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 19-летней девушки, тело которой обнаружили связанным в ванной комнате. Об этом сообщает местное информагентство Antara News.