Российскую туристку вместе с дочерью избили в отеле Вьетнама
Россиянка вместе с ребенком подверглись избиению во вьетнамском отеле Silectum Noa. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Жительница Барнаула по имени Екатерина отдыхала с дочерью в детской зоне, когда сын другой посетительницы начал задирать девочку. В течение часа конфликт перерос в прямое избиение. Женщина попыталась вмешаться, но на нее напали мать и бабушка мальчика — они сломали ей палец, ударили по лицу и расцарапали руки. На опубликованных кадрах видны гематомы на лице пострадавшей. В итоге она оказалась в больнице.
Туристка подчеркнула, что ни во время драки, ни после нее администрация отеля и охрана не вмешивались, а в полицию сотрудники обратились лишь перед выселением женщины с дочерью. Источник отмечает, что подобный инцидент происходит в этой гостинице не впервые. Ранее посетители также жаловались на бездействие менеджеров и потасовки. Например, пьяный вьетнамец выломал дверь в номер, который снял другой российский турист, но персонал никак не отреагировал.
Ранее сообщалось, что российская туристка заразилась лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме.
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