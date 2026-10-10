В Европе женщина напала с ножом у школы на троих человек
В Варшаве у школы произошло нападение с ножом, пострадали три человека. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Инцидент произошел в субботу перед зданием школы на улице Минской. 21-летняя женщина напала на 17-летнюю девушку, которую госпитализировали с ранением предплечья. Ее жизни ничего не угрожает. Также травмы получили 17-летний и 24-летний молодые люди, им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Полиция прибыла на место через четыре минуты после сообщения и задержала нападавшую. Ею оказалась ученица этой школы. Пострадавшие, по предварительным данным, пришли в учебное заведение подавать документы. Мотивы нападения устанавливаются.
Это уже третье нападение с ножом в школах Польши за неделю. В четверг в населенном пункте Лещидул-Новины (Мазовецкое воеводство) 15-летний выпускник школы ранил трех человек, включая директора и уборщицу. Позже одна из пострадавших скончалась. В среду в Остроленке в результате нападения с ножом пострадали девять человек, двое находятся в тяжелом состоянии, среди раненых — учительница.
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