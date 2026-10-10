В Европе женщина напала с ножом у школы на троих человек

10 октября 2026, 17:06

В Польше 21-летняя женщина атаковала ножом трех человек у школы

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Варшаве у школы произошло нападение с ножом, пострадали три человека. Об этом сообщает радиостанция RMF24.