Жительница рухнувшего дома в Астрахани успела забрать дочь из квартиры

28 июля 2025, 16:43

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Жительница аварийного дома в Астрахани рассказала, как в момент его обрушения спасала дочь. Ее слова приводит портал «Известия».





В этот понедельник, 28 июля, женщина возвращалась домой из магазина. Заметив, что второй этаж рухнул, она быстро поднялась в квартиру, где находилась ее дочь.

«Я сюда подхожу, вижу, что второй этаж обвалился. Я бегом домой, потому что у меня там ребенок. Бегом заскочила, говорю: «Дочь, одевайся!» Только документы схватила и выскочила», — сказала Татьяна Николаевна.

«Знали, что дом в аварийном состоянии, но не думали, что так случится. <...> Не знаю теперь, заберем мы оттуда вещи или нет», — заключила женщина.