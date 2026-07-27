Тело унесенной во время паводка художницы обнаружили в Пермском крае
В Пермском крае завершились поиски 28-летней художницы Олеси Косаревой, ставшей жертвой паводка в селе Кын. Тело девушки, унесенное рекой 10 июля, обнаружили в 40 километрах от населенного пункта. Об этом сообщила мать погибшей в телеграм-канале дочери.
По словам женщины, опознание прошло сегодня. Из-за серьезных повреждений, полученных телом во время многокилометрового пути по водному потоку, визуальная идентификация оказалась невозможной — родственница узнала дочь лишь по одежде. Тело застряло в завале из древесного мусора.
Мать художницы также сообщила, что приняли решение о кремации. Необходимые средства уже собрали во время организованного сбора.
Олеся Косарева попала в зону затопления более двух недель назад в результате мощных ливней, вызвавших резкий подъем воды в реке. Ее поиски велись на протяжении всего этого времени. В воскресенье региональное управление Следственного комитета подтвердило факт обнаружения тела.
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