Тело унесенной во время паводка художницы обнаружили в Пермском крае

27 июля 2026, 18:56

Унесенное паводком тело художницы нашли в 40 км от пермского села Кын

Фото: istockphoto/Motortion

В Пермском крае завершились поиски 28-летней художницы Олеси Косаревой, ставшей жертвой паводка в селе Кын. Тело девушки, унесенное рекой 10 июля, обнаружили в 40 километрах от населенного пункта. Об этом сообщила мать погибшей в телеграм-канале дочери.