Тело утонувшего российского туриста обнаружили на озере Комо в Италии
Российский турист по имени Дмитрий утонул на озере Комо в Италии. Его тело искали несколько часов, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, 38-летний гражданин РФ отдыхал на озере вместе со своей девушкой в местечке Карено. Они остановились в небольшом отеле типа B&B в Блевио. Пара отправилась купаться, но во время плавания Дмитрий начал странно себя вести. По словам очевидцев, он принялся активно жестикулировать, подавая сигналы рукой, а затем скрылся под водой. Девушка сразу связалась со спасателями, набрав номер экстренной помощи.
Водолазы прочёсывали акваторию несколько часов. Причиной трагедии, по одной из версий, могло стать внезапное ухудшение самочувствия Дмитрия или потеря сознания. Тело россиянина обнаружили спустя несколько часов после начала поисков.
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