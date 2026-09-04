Тело утонувшего российского туриста обнаружили на озере Комо в Италии

04 сентября 2026, 06:13

SHOT: В Италии на озере Комо утонул россиянин, его тело искали несколько часов

Фото: iStock/Dangubic

Российский турист по имени Дмитрий утонул на озере Комо в Италии. Его тело искали несколько часов, передает Telegram-канал SHOT.