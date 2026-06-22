Тело утонувшего в Ингушетии ребёнка обнаружили после нескольких дней поисков

22 июня 2026, 18:37

В Ингушетии завершены поиски восьмилетнего мальчика, спасшего друга

Фото: Istock / Nikolay Ponomarenko

В Ингушетии завершились поиски восьмилетнего Хизира, который пропал во время трагического происшествия на воде. Спасатели обнаружили тело ребёнка, после чего поисково-спасательная операция была официально завершена. Об этом сообщает SHOT.