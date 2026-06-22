Тело утонувшего в Ингушетии ребёнка обнаружили после нескольких дней поисков
В Ингушетии завершились поиски восьмилетнего Хизира, который пропал во время трагического происшествия на воде. Спасатели обнаружили тело ребёнка, после чего поисково-спасательная операция была официально завершена. Об этом сообщает SHOT.
Трагедия произошла в селе Яндаре Назрановского района. По предварительной информации, мальчик заметил, что его друг начал тонуть, и бросился ему на помощь. Хизиру удалось спасти ребёнка, однако выбраться из воды самостоятельно он уже не смог.
После случившегося к поискам были привлечены сотрудники экстренных служб, спасатели и местные жители. Несколько дней специалисты обследовали акваторию и прилегающую территорию в надежде найти мальчика.
История юного жителя Ингушетии вызвала широкий общественный отклик. Многие называют его поступок настоящим подвигом, поскольку ребёнок, не раздумывая, рискнул собственной жизнью ради спасения друга. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать компетентные органы.
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