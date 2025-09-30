Москвич пытался зарубить топором родственника
В Подмосковье 40-летний житель столицы пытался зарубить родственника. Об этом сообщает пресс-служба областного СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, в понедельник, 29 сентября, мужчины отдыхали в доме одного из них в деревне Троице-Лобаново под городом Ступино. В какой-то момент они поссорились. Тогда подозреваемый захотел расправиться с оппонентом и ударил его топором по голове. Тот смог оказать сопротивление и спастись. Впоследствии пострадавший оказался в больнице, где получил необходимую помощь.
На нападавшего завели дело о покушении на убийство. Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и опросили свидетелей. Сейчас они планируют назначить молекулярно-генетическую и психолого-психиатрическую экспертизы.
Аналогичный инцидент ранее произошел в Нижегородской области. Местный житель пытался переехать на автомобиле и зарубить топором своего родственника.
