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Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» обнаружено в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в воскресенье, 10 декабря, журналистка Анна Царева разговаривала с родителями по телефону и пожаловалась на плохое самочувствие: несколько дней ее мучала повышенная температура. На следующий день 35-летняя Царева перестала выходить на связь.
Вечером этого же дня обеспокоенные родители обратились к хозяину квартиры, которую снимала журналистка. Около 20:00 отец с арендодателем открыли дверь и нашли тело Анны на кровати.
Полицейские проводит проверку и выясняют обстоятельства смерти женщины. Примечательно, что на теле отсутствуют признаки насильственной смерти.
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Вечером этого же дня обеспокоенные родители обратились к хозяину квартиры, которую снимала журналистка. Около 20:00 отец с арендодателем открыли дверь и нашли тело Анны на кровати.
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Екатерина Коршунова