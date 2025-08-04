Самолет жестко сел из-за шторма «Флорис» в Великобритании
Жесткую посадку из-за шторма «Флорис» совершил самолет в Великобритании. Как сообщил Sky News, стихия вызвала сильные порывы ветра в аэропорту Лидс-Брадфорд.
Их скорость превышала 160 км/ч в отдельных районах, говорится в материале. Кроме того, нелетная погода привела к отмене ряда рейсов в Шотландии и к отмене массовых мероприятий, а в Северной Ирландии были перебои с электричеством.
Британская Национальная метеорологическая служба объявляла два уровня предупреждений о погоде, включая желтый, который считается вторым по степени опасности. На шотландском железнодорожном транспорте отмечены значительные перебои в движении поездов.
Ранее сообщалось о возгорании фургона под мостом в Москве.
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