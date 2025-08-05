Под Парижем нашли труп мужчины с перерезанным горлом в позе креста

05 августа 2025, 05:09

Фото: Istock/Soumen Hazra

Полиция Франции возбудила уголовное дело об умышленном убийстве после обнаружения тела 32-летнего мужчины со следами ножевых ранений на шее и спине в деревне Пон-де-Мец. Труп находился в положении креста на спортивной площадке парка Пре-дю-Мулен, что могло указывать на инсценировку.