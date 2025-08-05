Под Парижем нашли труп мужчины с перерезанным горлом в позе креста
Полиция Франции возбудила уголовное дело об умышленном убийстве после обнаружения тела 32-летнего мужчины со следами ножевых ранений на шее и спине в деревне Пон-де-Мец. Труп находился в положении креста на спортивной площадке парка Пре-дю-Мулен, что могло указывать на инсценировку.
Инцидент произошел утром 4 августа около 07:00.
По данным газеты Le Parisien, тело с перерезанным горлом и признаками вскрытия брюшной полости обнаружил случайный прохожий. Жертва, уроженец Пон-де-Мец, регулярно прогуливалась в парке, но не проживала в коммуне постоянно.
Правоохранители отметили, что местность считается спокойной: рядом расположены теннисные корты и река, жилые дома отсутствуют. Подозреваемый скрылся с места преступления. Мотивы и личность нападавшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы нашли тело мужчины убитого насильственной смертью.
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