Темнокожий подросток расстрелял учеников в американской школе

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Чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США, есть убитые и раненые, пишет Readovka.
По данным издания, 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.
Примечательно, что в соцсети парень написал 300-страничный документ под названием «Манифест ниггера не по своей воле», в котором он выражал ненависть к чернокожим и евреям, высказывался против смешения рас, а также восхвалял Гитлера.
Кроме того, подросток считал себя «последним настоящим родезийцем» — африканским сторонником белого национализма.
Стрельбу в школе злоумышленник анонсировал в соцсетях за четыре часа до происшествия.
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Примечательно, что в соцсети парень написал 300-страничный документ под названием «Манифест ниггера не по своей воле», в котором он выражал ненависть к чернокожим и евреям, высказывался против смешения рас, а также восхвалял Гитлера.
Кроме того, подросток считал себя «последним настоящим родезийцем» — африканским сторонником белого национализма.
Стрельбу в школе злоумышленник анонсировал в соцсетях за четыре часа до происшествия.
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Элина Позднякова