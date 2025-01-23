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Темнокожий подросток расстрелял учеников в американской школе

Фото: iStock/dominikherz

Фото: iStock/dominikherz

Чернокожий подросток устроил стрельбу в одной из школ города Нэшвилл в США, есть убитые и раненые, пишет Readovka.
По данным издания, 17-летний Соломон Хендерсон пришел в столовую с пистолетом. Он ранил двух темнокожих школьниц, одна из которых позже скончалась в больнице. Вторая девушка получила ранение руки. Ее состояние стабильно. После стрельбы подросток совершил суицид.

Примечательно, что в соцсети парень написал 300-страничный документ под названием «Манифест ниггера не по своей воле», в котором он выражал ненависть к чернокожим и евреям, высказывался против смешения рас, а также восхвалял Гитлера.



Кроме того, подросток считал себя «последним настоящим родезийцем» — африканским сторонником белого национализма.

Стрельбу в школе злоумышленник анонсировал в соцсетях за четыре часа до происшествия.

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Аккуратно упаковала трупы мужа и детей и пошла в кино: многодетная мать из Владивостока устроила кровавую бойню в квартире
23 января 2025, 11:33

Фото: iStock/Vad-Len

Страшная трагедия произошла во Владивостоке в апреле 2021 года. Многодетная мать зарезала своего мужа и двух 5-летних детей. После того как женщина совершила убийство, она аккуратно упаковала тела своих родственников и ещё два дня жила с ними в квартире.
Подробности жестокой расправы читайте в материале «Радио 1».

Родители тройняшек


Пара жила, на первый взгляд, в очень счастливом браке. Обеспеченные деньгами, в своей квартире в 2015 году они узнали о пополнении в семействе. Ждали одного ребенка, а судьба преподнесла им подарок в виде тройняшек.

«Мама хотела сыночка, а папа о дочке мечтал. Но не знали они, что судьбою, в их споре поставлена точка. И в весеннее, апрельское утро, им аист принёс три кулёчка, а в них два сына и дочка!!!» — писала в социальных сетях в ожидании малышей мама.

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Первенцев назвали Дима, Кирюша, Викуся. В социальных сетях с радостным событием в семье пару поздравили более двух тысяч человек.

Воспитывать тройню тяжело


В своих публикациях в социальных сетях многодетная мать часто рассказывала о радостных и не очень событиях из жизни своей семьи.

«Я просто не такая, как все.. Наверное, особенная.. Люблю и ненавижу себя одновременно.. Я такая.. Я привыкла к вечным сражением своего сердца и разума...» — писала женщина.
Воспитание троих детей одного возраста дело не простое, но помогали муж и его родители. Несмотря на это, женщина все же сетовала на то, что ей сложно.

«У меня этот год был ОЧЕНЬ тяжелым.....Насколько и не передать...нервы сдавали, если бы не отпуск...я бы наверное ...ноги протянула...Сейчас после того как хоть ненадолго, но отдохнули… подлечили нервы, я немного стала поспокойнее», — делилась с подписчиками мамочка.
По всей видимости, в 2021 году, когда малышам было по 5 лет, послеродовая депрессия разыгралась в психиатрическое состояние, и большая семья стала сильно тяготить мамашу.

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Просто убила


Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

После рождения малышей супруга начала себя странно вести, но мало кто придавал этому значение. Усталость, недосып — обычное состояние молодых родителей. Дальше — больше. Ситуация дошла до того, что супругу приходилось иногда отвозить детей в Фокино к родственникам, в то время как его жена активно публиковала посты, пытаясь найти новые знакомства и заявляя о своём разводе.

27 апреля супруги сильно поругались. Муж решил развестись с женой и забрать детей. Тогда мамочка схватилась за нож. Пощады не было никому: она холоднокровно убила мужа и 5-летних дочку с сыном. А вечером, как ни в чем не бывало, отправилась забирать третьего ребенка в детский садик.

Тела обнаружил дедушка


Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Соседка заподозрила неладное. По информации, полученной от источника, она почувствовала странный запах, исходящий из квартиры соседей. Женщина пыталась достучаться до соседей, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал. Спустя два дня она решила вызвать отца главы семейства. Именно он обнаружил тела убитых.

Когда он вошёл в квартиру, то увидел тело своего мёртвого сына. Пол был чистым, а кровь стекала на целлофан, подложенный под труп. Тела детей мама аккуратно упаковала в спортивную сумку — на их шее зафиксированы глубокие порезы.

Упаковала тела и пошла в кино


В момент, когда свекор обнаружил пугающую находку, мать и сын находились в кинотеатре. Подозреваемую задержали во время киносеанса. Она была в невменяемом состоянии.

«Предположительно, перед убийством она употребила наркотические вещества. Кстати, женщина нигде не работала, занимаясь воспитанием детей. Ее муж трудился в крупной финансовой организации», — ссылаясь на источник писала gazeta.ru.

В Приморском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Жительнице Владивостока грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Подмосковье произошло зимнее возгорание сухой травы
23 января 2025, 10:58

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Необычное для зимнего сезона происшествие зафиксировали в Московской области: в округе Коломна произошло возгорание сухой травы. Огонь потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка городского округа Коломна. Получив вызов, пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — рассказал начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин.
Он добавил, что пал травы является проблемой, характерной для весны, однако из-за отсутствия снежного покрова сейчас в регионе появился сухостой, который может загореться от малейшей искры.

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#коломна
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#мособлпожспас
#пожарные
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В Подмосковье подросток попытался пронести в школу нож и топор
Ученика с ножом и топором задержали при входе в школу № 5 в Балашихе
23 января 2025, 10:45

Фото: iStock/Motortion

В Балашихе задержали десятиклассника, который пытался пронести в школу № 5 нож и топор для мяса. Об этом пишет Mash.
По данным канала, школьника остановил охранник, который заметил что-то подозрительное. Он попросил подростка открыть портфель и показать его содержимое. В нем помимо учебников оказались нож и топор.

Парень не смог объяснить, зачем ему эти предметы понадобились в школе. На место вызвали сотрудников ФСБ. Им предстоит выяснить, какие намерения были у десятиклассника.

Напомним, утром 10 января подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в здание школы № 54 в Курске, где он раньше учился. Он пытался устроить пожар на первом этаже учебного заведения, но возгорание удалось предотвратить.

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#жертвы
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Три человека погребены заживо в Абхазии
Три человека погребены заживо из-за несчастного случая в Абхазии
23 января 2025, 09:43

Фото: iStock/Kaili ji

Три человека погибли в Гагре из-за несчастного случая. Об этом сообщили в МЧС по Гагрскому району.
Отмечается, что на мужчин обрушилась земля во время работ по рытью водоотвода. Местный житель нанял рабочих, чтобы провести водоотвод около вокзала на Сухумском шоссе.

Заказчик с двумя мужчинами спустился в яму после проведенных работ, в это же время на них обрушилась земля. К тому моменту, когда о ЧП стало известно, мужчины уже скончались.

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#земля
#шоссе
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#мужчины
#абхазия
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В Подмосковье поймали юного курьера телефонных мошенников
23 января 2025, 09:22

Фото: iStock/Kaili ji

19-летнего жителя Алтая задержали в Подмосковье по подозрению в участии в мошенничестве, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«По данным следствия, 77-летней жительнице Химок на домашний телефон позвонила женщина. Она представилась сотрудницей правоохранительных органов и сказала, что с банковского клада пенсионерки кто-то пытался перевести деньги. После этого звонившая переключила разговор на «сотрудника ФСБ», который дал инструкции по сохранению денег», — говорится в сообщении.
Следуя указаниям мошенников, пенсионерка сняла свои деньги со счетов банков и передала всю сумму в размере 4 миллионов рублей курьеру, а взамен получила от него расписку. Через некоторое время женщине вновь позвонил лжесотрудник ФСБ и стал спрашивать, нет ли у неё ещё денег и драгоценностей. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность курьера и задержали его в Раменском округе, где молодой человек временно жил у родственницы. При личном досмотре у курьера нашли телефон с пошаговыми инструкциями по общению с жертвами обмана.

Молодой человек рассказал, что нашёл работу через один из мессенджеров. Ему надо было забирать деньги по указанным адресам и класть их на счета «работодателей», при этом оставляя себе процент от суммы.

Задержанного отправили под домашний арест. Сейчас полицейские проверяют причастность юноши к другим преступным эпизодам и разыскивают остальных участников банды.

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МЧС: В Краснодаре огонь охватил крышу ресторана, пожар локализован
23 января 2025, 04:27

Фото: iStock/Kaili ji

В Краснодаре пожарные МЧС оперативно локализовали крупное возгорание в ресторане на улице Зиповской. Пожар охватил крышу трехэтажного здания, площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
На борьбу с огнем выехали более 50 сотрудников МЧС, задействовали 16 единиц специальной техники.

Пламя быстро распространилось по кровле здания, но благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На данный момент причина возгорания устанавливается, информации о пострадавших не поступало.

Ранее «Радио 1» передавало, что север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды.

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#пожар
#пожарные
#возгорание
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СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти бывшего мужа Седоковой Тиммы
Юрист Гордон: уголовное дело о гибели баскетболиста Тиммы не возбудили
23 января 2025, 03:19

Янис Тимма (Фото: соцсети)

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом РИА Новости сообщила известный юрист Екатерина Гордон.
По словам Гордон, причиной предварительного отказа стали процессуальные сроки.

Янис Тимма был найден мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство.

Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова. По словам Пугачева, конфликт возник из-за недвижимости, которую Тимма приобрел за 180 миллионов рублей.

Прощание с 32-летним спортсменом состоялось 28 декабря в Риге. Седокова, пережившая нервный срыв после смерти бывшего супруга, на похоронах не присутствовала. Тимма и Седокова заключили брак в 2020 году, но в декабре 2024-го официально развелись.

Янис Тимма был известным баскетболистом, игравшим за российские клубы «Зенит», УНИКС и «Химки», а также за сборную Латвии.

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#самоубийство
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У экс-замминистра обороны Иванова изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия
ТАСС: СК нашел в домае экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия
23 января 2025, 02:56

Фото: iStock/Bytmonas

В доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и хищении более 4 миллиардов рублей, обнаружили свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Среди изъятых образцов были охотничьи и наградные экземпляры, сообщает ТАСС.
Оружие отправили на баллистическую экспертизу, добавили в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела продолжается. Обвинительное заключение в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова было утверждено и передано в Хамовнический суд.

Суду предстоит рассмотреть материалы дела, объем которых насчитывает около 80 томов. Дата первого заседания пока не назначена.

Иванов обвиняется в участии в масштабных хищениях, связанных с выводом средств из банка «Интеркоммерц». Защита утверждает, что срок давности по делу истекает в конце 2025 года, что, по мнению адвокатов, является причиной давления следствия с целью вынесения приговора в кратчайшие сроки.

Обвиняемые свою вину не признают.

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#оружие
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#расследование
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Новая волна сильных пожаров охватила север Лос-Анджелеса — впервые после недавней катастрофы
CNN: Новая волна сильных пожаров накрыла север Лос-Анджелеса
23 января 2025, 02:20

Фото: iStock/Toa55

Север Лос-Анджелеса охватила волна новых пожаров. Пламя распространяется стремительно, жителям объявили обязательную эвакуацию. Огонь за два часа сжег более 5 тысяч гектаров (эквивалентно размеру футбольного поля), пожирая новую площадь каждые 2–3 секунды. Об этом пишет CNN.
Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный ветер со скоростью до 40 миль в час (64 км/ч) ускоряет распространение пламени на юго-запад.

Пожар, получивший название «Hughes Fire», горит вблизи городка Кастаик, расположенного у подножия гор округа Лос-Анджелес. По данным Cal Fire, на момент 2 часов дня среды (местное время) пожар был локализован на 0%.

В тушении задействованы не менее 10 самолетов и большое количество пожарных бригад. Огонь охватывает густую растительность, что усугубляет ситуацию. Местные власти сообщили, что ближайшие к эпицентру районы остаются в зоне повышенной опасности. Кадры ​происходящего можно увидеть в Telegram-канале «Известий».



Дым от пожара виден даже на расстоянии 50 миль, вплоть до города Окснард в округе Вентура. Модели распространения пламени показывают, что огонь, скорее всего, будет двигаться на юг и запад, и дальше угрожая городку Кастаик, где проживает около 19 тысяч человек.

Условия в районе пожара остаются крайне сложными: местность изрезана холмами, а растительность высохла до предела. В связи с угрозой распространения огня весь Национальный лес Лос-Анджелеса закрыт для посещений.

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