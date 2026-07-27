Теплосеть прорвало в одном из городов России, забил фонтан
В ходе плановых гидравлических испытаний теплосетей в Новосибирске зафиксировали аварийную ситуацию. 27 июля в районе улицы Объединения произошло повреждение трубопровода, в результате чего на проезжую часть вырвался мощный поток горячей воды.
Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно, как высокий фонтан затапливает значительный участок дороги. Информацию приводят «Известия».
В Сибирской генерирующей компании (СГК) оперативно прокомментировали инцидент. Подачу теплоносителя на аварийном участке незамедлительно перекрыли. В настоящий момент ремонтные бригады готовятся к проведению восстановительных работ.
В энергокомпании подчеркнули, что гидравлические испытания являются обязательной процедурой перед стартом отопительного сезона и проводятся для выявления ослабленных звеньев трубопроводной системы. Данных о пострадавших и введении ограничений дорожного движения не поступало.
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