В Алтайском крае прорвало дамбу, разрушена дорога

В подмосковном Орехово-Жиево автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок. Об инциденте сообщил региональный центр МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской. В результате аварии пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.