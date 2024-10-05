В Алтайском крае прорвало дамбу, разрушена дорога

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В Алтайском крае устраняют последствия прорва дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шелаболихинского района.
Отмечается, что в населённом пункте Шелаболиха, в 85 километрах от Барнаула, прорвало дамбу, в результате чего была разрушена дорога, соединяющая две части села. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху.
Транспортное сообщение с другими населёнными пунктами не нарушено, угрозы инфраструктуре нет.
В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы, которые исследуют территорию для дальнейшей оценки ущерба и разработки мер по ликвидации прорыва дамбы.
Глава местной администрации Александр Шушунов назвал предварительной причиной произошедшего очень дождливое лето, из-за которого в водоёме накопился большой объём воды.
МЧС России пока не прокомментировало произошедшее.
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Транспортное сообщение с другими населёнными пунктами не нарушено, угрозы инфраструктуре нет.
В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы, которые исследуют территорию для дальнейшей оценки ущерба и разработки мер по ликвидации прорыва дамбы.
Глава местной администрации Александр Шушунов назвал предварительной причиной произошедшего очень дождливое лето, из-за которого в водоёме накопился большой объём воды.
МЧС России пока не прокомментировало произошедшее.
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Анастасия Чинкова