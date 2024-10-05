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В Алтайском крае прорвало дамбу, разрушена дорога

В Алтайском крае устраняют последствия прорва дамбы
05 октября 2024, 09:59
Фото: iStock/nkurtzman

Фото: iStock/nkurtzman

В Алтайском крае устраняют последствия прорва дамбы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Шелаболихинского района.
Отмечается, что в населённом пункте Шелаболиха, в 85 километрах от Барнаула, прорвало дамбу, в результате чего была разрушена дорога, соединяющая две части села. Вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху.

Транспортное сообщение с другими населёнными пунктами не нарушено, угрозы инфраструктуре нет.



В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы, которые исследуют территорию для дальнейшей оценки ущерба и разработки мер по ликвидации прорыва дамбы.

Глава местной администрации Александр Шушунов назвал предварительной причиной произошедшего очень дождливое лето, из-за которого в водоёме накопился большой объём воды.

МЧС России пока не прокомментировало произошедшее.

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#дорога
#происшествия
Напавший на полицейского в Москве голландец может получить до 10 лет тюрьмы
05 октября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Гражданин Нидерландов Харри Йоханес Ван Вурден, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, помещён под стражу. Такое решение принял Таганский районный суд города Москвы.
О происшествии стало известно 4 октября, напоминает РИА Новости. Голландец ударил по лицу сотрудника полиции, который сделал ему замечание за сбитый дорожный знак. Инцидент произошёл неподалёку от станции «Смоленская» Московского метрополитена.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ван Вурдена избрана на дав месяца. То есть он останется под арестом как минимум до 3 декабря. Гражданину Королевства Нидерланды предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, составляет до десяти лет лишения свободы.

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При атаке ВСУ на Воронежскую область пострадал мужчина
Губернатор Воронежской области Гусев: при ударе БПЛА ВСУ ранен мужчина
05 октября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/NiseriN

Один человек пострадал в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рабочее предпритятие в Воронежской области. Об инциденте сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Мужчина получил осколочное ранение руки.

В ночь на субботу, 5 октября, украинские беспилотники атаковали несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию в Воронеже. Позднее на одном из этих предприятий возник пожар.

По словам Гусева, ранее несколько беспилотников были перехвачены и подавлены в регионе силами подразделений ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#губернатор
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#всу
#украина
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БПЛА атаковал белгородское предприятие
Гладков: на белгородском предприятии произошла детонация БПЛА
05 октября 2024, 00:46

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник атаковал село в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, атаке подверглись предприятия в селе Песчанка, в результате взрыва дрона частично обрушился угол одного из зданий. Также возник пожар, но в настоящее время он потушен.

Гладков добавил, что повреждены фасад и окна соседнего здания. Также разбиты окна жилого дома. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль, ехавший по трассе в Белгородской области. Двое мужчин получили баротравмы, их доставили в областную клиническую больницу.

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#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#бпла
#автомобиль
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В Подмосковье машина сбила женщину с коляской на переходе
05 октября 2024, 00:10

Фото: istockphoto.com / Chalabala

В подмосковном Орехово-Жиево автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок. Об инциденте сообщил региональный центр МВД России в Telegram-канале. Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской. В результате аварии пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.
Авария произошла в пятницу, 4 октября, возле одного из домов на улице Ленина. По предварительной информации, водитель 1972 года рождения сбил женщину 1988 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской.

В результате ДТП пострадал ребенок, который был доставлен в медицинское учреждение.

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#орехово-зуево
#автомобиль
#ребёнок
#мвд
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Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели животных в Псковской области
Прокуратура проведет проверку сообщений о гибели животных в Псковской области
04 октября 2024, 23:40

Фото: istockphoto/joseh51camera

Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели собак и кошек в городе Остров Псковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре пообещали выяснить все обстоятельства дела в ближайшее время.

«По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщается в заявлении.

Псковское агентство информации со ссылкой на местных жителей сообщило, что с конца сентября в одном из дворов города Остров были обнаружены трупы пяти бездомных собак. Также сообщается, что погибли две домашние собаки и два дворовых кота.

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#псковская область
#кошки
#собаки
#прокуратура
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Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
МВД России объявило в розыск редактора портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую
04 октября 2024, 23:09

Фото: iStock/Zolnierek

Правоохранительные органы объявили в розыск редактора информационного портала «Жуквести» Аэлиту Знаменскую. Об этом сообщается в базе розыскных данных МВД России.
Журналистка разыскивается в рамках уголовного дела. Подробности на данный момент неизвестны.

По данным информационного агентства ТАСС, Знаменская занимает должность выпускающего редактора. Как сообщают представители агентства, она пишет журналистские расследования о происшествиях и ЖКХ. Ее последняя статья была опубликована на портале 3 октября.

Ранее следственные органы ходатайствовали о заочном аресте журналиста и блогера Карена Шаиняна*. Суд попросил избрать меру пресечения по уголовному делу, связанным с экстремизмом.

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#розыск
#журналист
#мвд
#подмосковье
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В Мытищах ликвидируют два незаконных хостела
04 октября 2024, 23:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах сносят очередные незаконные хостелы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Совместную работу ведут Главное управление региональной безопасности Московской области и муниципальные власти. По словам начальника управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елены Лебеденко, на рассмотрении в суде находятся более 10 дел по таким объектам.
«Как правило, самовольные постройки притягивают к себе нелегальных мигрантов, что влечёт многочисленные нарушения трудового и гражданского законодательства. К тому же они всегда вызывали недовольство и обеспокоенность местных жителей», – отметила Лебеденко.
История с самовольными постройками, расположенными по адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 8А, длится более двух лет. В результате нескольких судебных экспертиз установлено, что эти здания используются как хостелы.

Судебные тяжбы выиграны. Собственника обязали снести самовольные постройки в течение месяца после вступления решения суда в силу.

По словам Елены Лебеденко, на этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжёлой техники. К сносу второго он планирует приступить на следующей неделе.

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#мытищи
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#мигранты
#гурб
#подмосковье
#московская область
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Родственники погибших в ТЦ «Зимняя вишня» требуют компенсации
В суд Москвы поступили 12 исков от родных погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
04 октября 2024, 19:16

Фото: iStock/Zolnierek

12 исков от родственников погибших в ТЦ «Зимняя вишня» поступили в Дорогомиловский суд Москвы. Иски о компенсации морального вреда предъявлены к МЧС России и Кемеровскому кондитерскому комбинату. Об этом сообщают 4 октября суды общей юрисдикции Москвы.
«В настоящее время вопрос о принятии исковых заявлений к производству суда не решен», — сообщает пресс-служба.

Суммы компенсаций морального вреда родных погибших в результате трагического пожара в Кемерово пока не сообщаются.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Огонь вспыхнуло на верхнем этаже здания, где располагались несколько кинозалов и детские игровые городки. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых — дети. Виновными по делу признали 15 человек, которые получили от 5 до 18 лет колонии.

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#суд
#трагедия
#уголовное дело
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Украинцу в Белоруссии дали 25 лет за теракт против российского самолета
25 лет колонии получил украинец за теракт против российского А-50 под Минском
04 октября 2024, 18:00

Фото: istock/rebius

Украинец Николай Швец получил 25 лет колонии в Белоруссии за теракт против российского самолета А-50. ОБ этом сообщила 4 октября Генпрокуратура Республики Беларусь.
Теракт на военном аэродроме Мачулищи под Минском произошел в феврале 2023 года. В результате диверсии самолет ВКС России получил незначительные повреждения. По этому делу задержали около 30 человек.
«За совершение указанных преступлений исполнителю акта терроризма, гражданину Украины Швецу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления – от 15 до 25 лет лишения свободы», — сообщается на сайте Генпрокуратуры РБ.

По данным прокуратуры, Швеца и еще трех человек признали виновными в теракте и умышленном повреждении воздушного транспорта, семь человек приговорили за госизмену. Также Швец виновен в незаконном обороте взрывчатых веществ и обучении для участия в террористической деятельности.

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