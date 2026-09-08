Тепловоз снес и смял машину на ж/д переезде в одном регионе России

08 сентября 2026, 13:09

Прокуратура: Тепловоз снес и смял машину на ж/д переезде в Алтайском крае

Фото: телеграм/@zstproc

В Алтайском крае на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне между станциями Табуны и Славгород, произошло столкновение маневрового тепловоза с легковым автомобилем. Инцидент случился сегодня днем, по предварительным данным, состав двигался на полной скорости и не успел затормозить перед внезапно выехавшей на пути машиной.