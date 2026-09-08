Тепловоз снес и смял машину на ж/д переезде в одном регионе России
В Алтайском крае на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне между станциями Табуны и Славгород, произошло столкновение маневрового тепловоза с легковым автомобилем. Инцидент случился сегодня днем, по предварительным данным, состав двигался на полной скорости и не успел затормозить перед внезапно выехавшей на пути машиной.
Кадры с места происшествия, опубликованные в Telegram-канале «Западно-Сибирская транспортная прокуратура», демонстрируют масштаб повреждений искореженного авто: у транспортного средства полностью смялась крышка капота, выбило ветровое стекло, а передние колеса вывернуло в неестественное положение. От удара кузов получил критические деформации.
В результате аварии один из пассажиров легковушки, находившийся в салоне, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков. Информация о других пострадавших уточняется.
На место оперативно выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Рубцовское транспортное надзорное ведомство уже начало доследственную проверку и организовало мероприятия по законодательству о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалистам предстоит установить точные причины трагедии, включая оценку действий водителя автомобиля и исправность оборудования на переезде.
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