Электропоезд и машина столкнулись в Петербурге — МЧС
В Красносельском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пригородного поезда и легкового автомобиля. Об этом стало известно 1 сентября.
Инцидент зафиксировали у дома № 2 по Железнодорожной улице. В результате аварии пострадала женщина, которую оперативно доставили в медицинское учреждение.
Сведения о тяжести полученных травм на текущий момент не разглашаются. В ликвидации последствий задействовали силы МЧС России: восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
Ранее поезд задавил пятилетнего ребенка в одном регионе России. Подробности — в нашем материале.
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