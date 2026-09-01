Достижения.рф

Электропоезд и машина столкнулись в Петербурге — МЧС

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Красносельском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пригородного поезда и легкового автомобиля. Об этом стало известно 1 сентября.



Инцидент зафиксировали у дома № 2 по Железнодорожной улице. В результате аварии пострадала женщина, которую оперативно доставили в медицинское учреждение.

Сведения о тяжести полученных травм на текущий момент не разглашаются. В ликвидации последствий задействовали силы МЧС России: восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее поезд задавил пятилетнего ребенка в одном регионе России. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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