Поезд задавил пятилетнего ребенка в одном регионе России
МВД: Поезд задавил пятилетнего мальчика в Дагестане
В Дагестане грузовой состав сбил пятилетнего мальчика. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа.
Информацию дала пресс-служба транспортного управления МВД России по СКФО. По предварительной версии, причиной случившегося стало несоблюдение правил безопасности на железнодорожных объектах.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти. Подробности — в нашем материале.
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