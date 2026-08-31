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Поезд задавил пятилетнего ребенка в одном регионе России

МВД: Поезд задавил пятилетнего мальчика в Дагестане
Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

В Дагестане грузовой состав сбил пятилетнего мальчика. Об этом стало известно в понедельник, 31 августа.



Информацию дала пресс-служба транспортного управления МВД России по СКФО. По предварительной версии, причиной случившегося стало несоблюдение правил безопасности на железнодорожных объектах.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа транспортной полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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