Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре

В 2021 году полицейским пришлось вмешаться в непростые отношения между членами известной петербургской семьи — 25-летней модели Марины и её 81-летней бабушкой — профессором и доктором медицинских наук Алевтиной Богдановой. О том, что произошло между пенсионеркой и ее внучкой расскажет «Радио 1».