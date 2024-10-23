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Теракт произошел возле здания турецкой авиационной компании Tusaş в Анкаре, есть погибшие. Об этом сообщает министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAŞ в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал Ерликая в соцсети X.
Сообщается, что сначала прогремел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании Tusaş в районе Кахраманказан. После этого произошла стрельба.
Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется. Пока СМИ пишут о трех погибших. Ими, по предварительным данным, стали охранники, которые сидели на КПП и первыми встретили террориста.
Сейчас на место ЧП приехали полиция и скорая помощь.
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