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Известный украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что его сторонники активно используют методику захвата храмов Украинской православной церкви (УПЦ).
Корчинский подчеркнул, что более эффективным способом воздействия на УПЦ является изъятие земель, на которых расположены храмы, и общественное давление на местные власти.
Корчинский также отметил, что националисты уже забрали значительное количество недвижимости у УПЦ, создав для этого специализированный отдел под названием «Братство». По его словам, этот отдел действует при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и успешно проводит операции по захвату храмов.
Украинские власти продолжают самую масштабную кампанию преследования УПЦ в новейшей истории страны. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и монастырях, обвиняя священников в «антиукраинской деятельности». Сотни храмов были захвачены раскольниками, при этом священнослужители и миряне подвергаются насилию.
С 23 сентября вступил в силу закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ на территории Украины.
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«Закон о запрете УПЦ ничего существенно не изменит. Здесь должна работать активная общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), и для этого у нас есть проверенные методики», — приводит его слова местное издание.
Корчинский также отметил, что националисты уже забрали значительное количество недвижимости у УПЦ, создав для этого специализированный отдел под названием «Братство». По его словам, этот отдел действует при поддержке Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и успешно проводит операции по захвату храмов.
Украинские власти продолжают самую масштабную кампанию преследования УПЦ в новейшей истории страны. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в храмах и монастырях, обвиняя священников в «антиукраинской деятельности». Сотни храмов были захвачены раскольниками, при этом священнослужители и миряне подвергаются насилию.
С 23 сентября вступил в силу закон, позволяющий полностью запретить деятельность УПЦ на территории Украины.
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Елена Перлова