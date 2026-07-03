Галкин* спел на мове в Монако через три дня после подрыва украинского бизнесмена

03 июля 2026, 10:56

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Комик Максим Галкин* спел на украинском языке в Монако через три дня после подрыва украинского бизнесмена, в организации которого подозревают спецслужбы Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.