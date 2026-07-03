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Галкин* спел на мове в Монако через три дня после подрыва украинского бизнесмена

Максим Галкин* (Фото: Инстаграм**/maxgalkinru)

Комик Максим Галкин* спел на украинском языке в Монако через три дня после подрыва украинского бизнесмена, в организации которого подозревают спецслужбы Украины. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



Шоумен появился в местном яхт-клубе, где исполнил песню Степана Гиги «Любов то сон». Вместе с ним на том же мероприятии выступил легендарный солист группы Modern Talking Томас Андерс, порадовавший публику своим хитом Chery-Chery Lady.

Ранее Галкин* уже проводил два украинских корпоратива за полтора месяца: свадьбу бизнесмена Ники Ломиа в Каннах и день рождения «мисс Украина». Причем на последнем он выступал вместе с певицей Светланой Лободой, экс-резидентом Comedy Club Игорем Меерсоном, а также с телеведущей Екатериной Варнавой.

Недавно стало известно, что звезда Comedy Woman заработала на этом мероприятии 2,5 млн рублей.

**Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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