Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» в Москве — видео

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Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в доме №77 в Москве. Предварительно, пострадало не менее трех человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительным данным, взорвалась граната в холле. Есть разрушения. Shot пишет, что взрывное устройство было заложено под потолком. Оно сработало, когда несколько человек выходили из дома.
СМИ сообщают о пяти пострадавших и одном погибшем. Отмечается, что у всех пострадавших тяжелые травмы. Личность погибшего устанавливается.
По словам консьержа, взрыв прогремел, когда по холлу шел человек с охраной. Ранее он видел его по телевизору. Данная информация официально не подтверждена. Подробности выясняются.
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СМИ сообщают о пяти пострадавших и одном погибшем. Отмечается, что у всех пострадавших тяжелые травмы. Личность погибшего устанавливается.
По словам консьержа, взрыв прогремел, когда по холлу шел человек с охраной. Ранее он видел его по телевизору. Данная информация официально не подтверждена. Подробности выясняются.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента в ЖК на ул. Авиационная. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев», — говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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Элина Позднякова