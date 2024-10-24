Муж-тиран и трое детей: брак 18-летней россиянки с азербайджанцем едва не стоил ей жизни, подробности

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Россиянка смогла сбежать из Азербайджана от мужа-тирана с тремя детьми, заработала на квартиру в Самаре и сейчас уже спокойно вспоминает о браке с восточным красавцем, который превратил ее жизнь в кошмар. Подробности истории, которая произошла в 2021 году, приводит редакция «Радио 1».
Цветы, подарки и романтические прогулки
18-летняя жительница Самары познакомилась с восточным красавцем Джафаром, приехавшим из Азербайджана. Красивые ухаживания, цветы, подарки и романтические прогулки вскружили девушке голову, и вскоре состоялась свадьба. Несмотря на предупреждения матери Настя стала женой азербайджанца. Спустя некоторое время девушка бросила учебу и с мужем уехала в Азербайджан на ПМЖ.
Вскоре в семье родился ребенок, а потом еще двое. Быт победил романтику и любовь. Анастасия превратилась из молодой девушки в женщину, замученную домашними обязанностями. Изменился и Джафар.
У семьи начались проблемы с деньгами, и муж упрекал жену в том, что она сидит дома и не работает. Напомним, что Анастасия так и не получила образование до отъезда в чужую страну, да и с тремя детьми найти работу не так-то просто. Джафар начал унижать супругу, а после и вовсе начал регулярно избивать.
«Ударит, я стерплю, уйду в уголок, поплачу, и снова возвращаюсь готовить обед. Думала – куда я с тремя детьми, без работы в чужой стране подамся? Родители к тому времени умерли, возвращаться домой было некуда. Да и детей без отца оставлять было жалко. Все надеялась, что что-то изменится», — приводит KP.RU слова Насти.
Побег от мужа-тирана
Надежды Анастасии разбились. Муж начал бить ее все сильнее и чаще. В один из дней Джафар сильно избил Настю и уехал на работу. Тогда она собрала детские и свои вещи, документы и все имеющиеся деньги, и вместе с детьми поехала на вокзал, откуда смогла добраться до Самары. По пути она позвонила бывшей подруге, которая согласилась ее ненадолго приютить.
Кроме того, другая подруга посоветовала Анастасии обратиться в Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». Туда она и пошла. Здесь дали крышу над головой, еду и помогли найти работу. Обитательницы центра по очереди присматривали за детьми, и сбежавшая жена начала работать и зарабатывать свои первые деньги.
«В какой-то момент Настя засомневалась – так ли она правильно поступила, уехав от мужа? Может быть, стоит вернуться, помириться и терпеть дальше? Но мы постарались сделать все, чтобы объяснить ей – в ситуации домашнего насилия агрессоры не меняют своего поведения. И такая жизнь точно не пойдет на пользу ни ей, ни детям. К счастью, Настя прислушалась к нам и решилась продолжать строить свою жизнь самостоятельно, без мужа-тирана», — рассказала руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова.
Покупка квартиры и переезд
В центре Анастасия не платила ни за еду, ни за проживание, и могла откладывать все деньги, которые заработала. Кроме того, у нее был не потраченный материнский капитал. Еще она получила выплаты на детей во время пандемии. Всего полгода потребовалось Насте, чтобы купить двухкомнатную квартиру в Октябрьске, куда она и переехала со своими детьми. Оказалось, что там живут и другие бывшие обитательницы центра. Девушки помогают друг другу по мере необходимости и стараются держаться вместе.
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