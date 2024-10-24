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Муж-тиран и трое детей: брак 18-летней россиянки с азербайджанцем едва не стоил ей жизни, подробности

24 октября 2024, 16:03
Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Россиянка смогла сбежать из Азербайджана от мужа-тирана с тремя детьми, заработала на квартиру в Самаре и сейчас уже спокойно вспоминает о браке с восточным красавцем, который превратил ее жизнь в кошмар. Подробности истории, которая произошла в 2021 году, приводит редакция «Радио 1».

Цветы, подарки и романтические прогулки


18-летняя жительница Самары познакомилась с восточным красавцем Джафаром, приехавшим из Азербайджана. Красивые ухаживания, цветы, подарки и романтические прогулки вскружили девушке голову, и вскоре состоялась свадьба. Несмотря на предупреждения матери Настя стала женой азербайджанца. Спустя некоторое время девушка бросила учебу и с мужем уехала в Азербайджан на ПМЖ.

Вскоре в семье родился ребенок, а потом еще двое. Быт победил романтику и любовь. Анастасия превратилась из молодой девушки в женщину, замученную домашними обязанностями. Изменился и Джафар.



У семьи начались проблемы с деньгами, и муж упрекал жену в том, что она сидит дома и не работает. Напомним, что Анастасия так и не получила образование до отъезда в чужую страну, да и с тремя детьми найти работу не так-то просто. Джафар начал унижать супругу, а после и вовсе начал регулярно избивать.

«Ударит, я стерплю, уйду в уголок, поплачу, и снова возвращаюсь готовить обед. Думала – куда я с тремя детьми, без работы в чужой стране подамся? Родители к тому времени умерли, возвращаться домой было некуда. Да и детей без отца оставлять было жалко. Все надеялась, что что-то изменится», — приводит KP.RU слова Насти.

Побег от мужа-тирана


Надежды Анастасии разбились. Муж начал бить ее все сильнее и чаще. В один из дней Джафар сильно избил Настю и уехал на работу. Тогда она собрала детские и свои вещи, документы и все имеющиеся деньги, и вместе с детьми поехала на вокзал, откуда смогла добраться до Самары. По пути она позвонила бывшей подруге, которая согласилась ее ненадолго приютить.

Кроме того, другая подруга посоветовала Анастасии обратиться в Центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не одна». Туда она и пошла. Здесь дали крышу над головой, еду и помогли найти работу. Обитательницы центра по очереди присматривали за детьми, и сбежавшая жена начала работать и зарабатывать свои первые деньги.

«В какой-то момент Настя засомневалась – так ли она правильно поступила, уехав от мужа? Может быть, стоит вернуться, помириться и терпеть дальше? Но мы постарались сделать все, чтобы объяснить ей – в ситуации домашнего насилия агрессоры не меняют своего поведения. И такая жизнь точно не пойдет на пользу ни ей, ни детям. К счастью, Настя прислушалась к нам и решилась продолжать строить свою жизнь самостоятельно, без мужа-тирана», — рассказала руководитель центра «Ты не одна» Ирина Серебрякова.

Покупка квартиры и переезд


В центре Анастасия не платила ни за еду, ни за проживание, и могла откладывать все деньги, которые заработала. Кроме того, у нее был не потраченный материнский капитал. Еще она получила выплаты на детей во время пандемии. Всего полгода потребовалось Насте, чтобы купить двухкомнатную квартиру в Октябрьске, куда она и переехала со своими детьми. Оказалось, что там живут и другие бывшие обитательницы центра. Девушки помогают друг другу по мере необходимости и стараются держаться вместе.

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В Челябинской области разыскивают цыган, жестоко убивших женщину-таксиста
СК: женщину-таксиста нашли убитой в своей машине в Челябинской области
24 октября 2024, 16:14

Фото: iStock/redstallion

Женщину-таксиста обнаружили в машине с ножевыми ранениями в городе Коркино Челябинской области. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.
По версии следствия, накануне вечером в припаркованном автомобили нашли тело 40-летней женщины, занимающейся частным извозом. Ей нанесли множественные ножевые ранения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время правоохранители разыскивают людей, совершивших это преступление и причастных к нему. При этом известно, что в последний раз она выезжала на вызов к местной цыганской диаспоре.

Местные СМИ пишут, что у женщины остались двое детей.

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#челябинск
#следственный комитет
#розыск
#убийство
#уголовное женщины
#такси
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Российский чиновник на глазах у сотрудников ФСБ выбросил взятку в ₽2,5 млн
СК: замглавы комитета по транспорту Петербурга Ягудин выкинул взятку в ₽2,5 млн
24 октября 2024, 16:05

Фото: iStock/Atstock Productions

Зампред комитета по транспорту Санкт-Петербурга Ренат Ягудин попытался избавиться от полученной взятки и выбросил на дорогу 2,5 миллиона рублей. Об этом региональное управление Следственного комитета сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что днём ранее чиновник, находясь в своём автомобиле, получил от посредника деньги. В этот момент к его машине подъехали сотрудники ФСБ, которые хотели взять мужчину с поличным, однако Ягудин выбросил деньги на дорогу и попытался скрыться. Ему не удалось этого сделать, он был оперативно задержан оперативниками.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Версия следствия гласит, что Ягудин договорился со своим знакомым о передаче через него средств от представителя коммерческой организации за заключение государственного контракта на поставку деталей транспортной инфраструктуры.

Во время обыска дома у Ягудина были найдены 30 миллионов рублей и ювелирные украшения. В скором времени ему предъявят обвинение и вынесут приговор.

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#взятка
#санкт-петербург
#деньги
#уголовное фсб
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Авиакомпания уволила пилота после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Сочи
24 октября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Sitikka

Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота, совершившего жёсткую посадку в сочинском аэропорту Адлер. В августе этого года лётчик допустил при приземлении касание хвостовой частью фюзеляжа самолета взлетной полосы.
Речь идёт о 57-летнем Олеге Ряполове, сообщает РБК. Он — опытный пилот, раньше летал в составе авиационной группы «Русские Витязи». Тем не менее, специальная комиссия, сообразуясь с результатами проведённого расследования, пришла к выводу, что командир экипажа воздушного судна Boeing 737-800 допустил серьёзный просчёт, ставший причиной критического авиационного инцидента.

Расследование, проведённое экспертами и техниками, показало, что причиной происшествия стали ошибки пилотирования, которые привели к отделению авиалайнера от взлётно-посадочной полосы (ВПП) после первого приземления. Самолёт словно «подпрыгнул». Отклонение Ряполовым штурвала привело к «задиранию носа» воздушного судна, из-за чего при повторном приземлении оно коснулось ВПП хвостовой частью.

Фото: istockphoto/rebius

Борт до сих пор находится в Сочи, у него многочисленные повреждения обшивки в задней части фюзеляжа. В пресс-службе компании подчеркнули, что профессия пилота предполагает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров и экипажа, а также за сохранность вверенной ему техники. Это непосредственно зависит от его профессионального мастерства и налагает на него особые обязательства. Учитывая, что Ряполов уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, лётчика решено было уволить.

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В Великом Новгороде СК завёл дело против вандалов, которые изрисовали монумент Победы
СК завёл дело против вандалов, изрисовавших монумент Победы в Великом Новгороде
24 октября 2024, 14:50

Фото: Риа Новости/ Константин Чалабов

Следователи из Великого Новгорода возбудили уголовное дело по факту осквернения монумента Победы.
Известно, что 23 октября в Великом Новгороде на территории парка неизвестные написали слово «blood» (в переводе с английского — кровь) на памятнике в ознаменование победы Советского Союза над фашизмом.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ (повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», — сообщает ведомство.

Сейчас ведётся следствие, цель которого — установить личности причастных к осквернению монумента, сообщает Риа Новости.

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«Мать виновата»: знакомство в ночном клубе закончилось групповым изнасилованием россиянки, подробности
24 октября 2024, 14:08

Фото: iStock/Favor_of_God

Осенью 2011 года с жительницей Екатеринбурга Яной произошла страшная трагедия, о которой она решилась рассказать спустя 13 лет. Молодую девушку жестоко изнасиловали после ночного клуба. Однако общественность винит в произошедшем мать пострадавшей. Подробности – в материале «Радио 1».

Знакомство с плохой компанией


В 2009 году, после окончания школы, мать привезла Яну в Екатеринбург, где они поселились в небольшой однокомнатной квартире. Девушка мечтала стать стюардессой, но мама была против этой идеи и отправила ее на курсы для будущих администраторов салонов красоты. На этих курсах Яна познакомилась с девушкой, которая увлекалась ночными клубами. Постепенно подруга вовлекла Яну в этот образ жизни. В то же время отношения с мамой становились все более напряженными. Однажды, не выдержав постоянных нравоучений, Яна сбежала из дома.

Юная девушка оказалась в трудной ситуации и была вынуждена ночевать у знакомых, что в конечном итоге привело к тому, что она бросила учебу.
Фото: iStock/somkku

Знакомство, которое обернулось трагедией


Во время очередной гулянки в ночном клубе Яна встретила молодого человека, который предложил ей поехать на вечеринку за городом. Для Яны это казалось шансом найти укрытие на ночь. Однако, когда они прибыли на место, она с ужасом поняла, что оказалась среди десяти незнакомцев, включая как молодых людей, так и мужчин старше тридцати.

Вскоре новый знакомый Яны покинул компанию, оставив ее с семью незнакомыми мужчинами, которые по очереди изнасиловали ее. В какой-то момент девушке удалось сбежать.

Яне удалось добраться до одного из соседских домов. В тот момент, когда хозяин отворил дверь, девушку догнали обидчики. Яна пыталась объяснить мужчине, что произошло на самом деле, но насильники убеждали его, что просто нашли девушку на дороге и хотят помочь. Мужчина поверил им и вернул Яну обратно, попросив отвезти её в город. Девушку насильно посадили в машину и отвезли в злополучный дом. Насильники заявили Яне: «Если тебе дорога твоя и ее жизнь, лучше тебе молчать». На следующий день девушку отпустили.

Впервые о том, что произошло, девушка рассказала матери через несколько лет, но та ей не поверила.
«Мать виновата в том, что случилось. И странный мужчина, который видел испуганную женщину и здоровых мужиков, от которых она убежала, но поверил почему-то им», — недоумевают комментаторы.
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Десятки миллионов и 11 квартир, оформленных на жену: за что задержали экс-замминистра энергетики Яновского
24 октября 2024, 13:45

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В четверг, 24 октября, в Москве задержали бывшего замминистра энергетики РВ РФ Анатоля Яновского. Его подозревают в махинациях в угольной отрасли. Подробнее о причинах задержания в материале «Радио 1».
Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики РФ более 20 лет. В ведомстве он курировал угольную отрасль и международную деятельность. В 2021 году его освободили от этой должности, и он перешёл в администрацию президента РФ, где занимался вопросами топливно-энергетического комплекса страны. Перед задержанием Яновский занимал должность первого вице-президента Академии горных наук.

Задержание Яновского


Экс-замминистра энергетики задержали рано утром в четверг. В его доме провели обыски, изъяли технику и документы. Также обыски проходят по всем адресам. Сам Яновский сейчас находится в СК на допросе. Уже сегодня в суд может поступить ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Летом текущего года из-за невыполненных работ по ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае были задержаны директор госучреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрей Моисеенков, а также владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян. Предполагается, что они дали показания против Яновского, после чего его задержали.


За что задержан Анатолий Яновский


Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По госконтрактам планировали ликвидировать убыточные шахты. Тогда была выполнена только небольшая часть работ, которые провели некачественно, что привело к ухудшению экологической обстановки в регионе.

РЕН ТВ поясняет, что были размещены конкурсы на заказы по ликвидации нерентабельных шахт: снос построек, рекультивация территорий и другие работы. Выиграл все конкурсы владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, за что давал откаты. Таким образом, по факту большинство работ были выполнены только на бумаге. Предполагается, что Яновский мог знать о махинациях, занимая столь высокий пост.

Доход и имущество Яновского


На посту замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский зарабатывал порядка восьми миллионов рублей в год. При этом официальных доход его супруги был в 10 раз больше и составлял примерно 67–88 млн в год.

Последний раз Яновский декларировал свое имущество в качестве сотрудника министерства в 2020 году. Тогда, по данным Shot, у него в собственности был коттедж в Новой Москве площадью почти 1,3 тысячи квадратных метров, который располагался в поселении Воскресенское на участке размером 6,5 тысяч квадратов. Кроме того, он был владельцем квартиры площадью 186 метров. Автомобилей на Яновском зарегистрировано не было.

В 2022 году Яновский купил участок площадью 1000 квадратных метров в коттеджном посёлке «Белый берег» в Раменском городском округе.

Супруга замминистра энергетики РФ ездила на BMW X4, а в 2019 году на нее было записано 11 квартир. Сейчас она передвигается на Mercedes-Benz ML 300. На связь сегодня женщина не выходит.

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В Москве росгвардейцы задержали агрессивного постояльца гостиницы
24 октября 2024, 13:37

Анатолий Яновский (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В Восточном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии успокоили агрессивного гостя гостиницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения и угрожал своей девушке, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сигнал тревоги поступил из гостиницы на улице Гастелло. Администратор сообщила прибывшим росгвардейцам, что гость грубо нарушал правила проживания и угрожал своей спутнице.

«Девушка пришла ближе к вечеру, попросила вызвать наряд потому что её убивают» — рассказала администратор отеля.
Сотрудники Росгвардии оперативно пресекли противоправные действия мужчины, который проявлял агрессию. 34-летний нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Девушка не пострадала, а росгвардейцы отправились на следующее задание.

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#нападение
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В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её
В Москве задержали мужчину, проникшего в квартиру пенсионерки и убившего её
24 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве 39-летний мигрант проник в квартиру пенсионерки и убил её. Об этом ГУ Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что это произошло 19 октября. Гражданин Киргизии проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на пенсионерку. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщину экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.

В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

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Hürriyet: В аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень террористической угрозы
24 октября 2024, 12:26

Фото: istockphoto/ilona titova

Во всех турецких аэропортах уровень тревоги подняли до «оранжевого». Причиной этого является возможность совершения новых террористических актов после того, что произошёл накануне в Анкаре.
Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. В публикации прямо указывается, что меры безопасности в воздушных гаванях страны усилены из-за того, что террористические группировки имеют планы совершать свои кровавые акции именно в аэропортах. Авторы материала пишут, что все автомобили, въезжающие на парковки около аэровокзалов, тщательно досматриваются. Сотрудники охраны и полиция проверяют документы и внепланово досматривают багаж пассажиров, которые вызывают хотя бы малейшие подозрения. Тех, кто намеревается воспользоваться авиаперелётом, просят прибывать в аэропорт минимум за три часа до рейса.

Напомним, накануне в столице Турции взрыв произошёл около здания корпорации TUSAŞ, которая является крупнейшим в стране производителем самолётов и космического оборудования. Сразу после взрыва началась стрельба. Двое террористов были уничтожены полицейскими. В результате теракта погибли пять человек, 22 получили ранения.

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