В Рязани задержали разведчика, передававшего данные украинской стороне
В Рязани был задержан уроженец Молдовы. Мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию о предприятии российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
В ФСБ уточнили, что мужчина по заданию украинского куратора собирал и передавал в Киев данные об одном из подразделений российской армии и предприятии ОПК в Рязанской области. Задержанному обещали безопасный выезд во Францию, а после вступление в запрещённое на территории России украинское вооружённое формирование.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа. Преступник арестован.
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