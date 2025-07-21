В Рязани задержали разведчика, передававшего данные украинской стороне

21 июля 2025, 10:49

ФСБ: разведчик собирал и передавал украинской разведке данные о российском ОПК

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Рязани был задержан уроженец Молдовы. Мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию о предприятии российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.