В Белгородской области в результате атаки дрона загорелась крыша храма

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Дрон-камикадзе атаковал село Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате падения БПЛА загорелась храма Сергия Радонежского. Пострадавшие отсутствуют.
Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры.
18 мая Гладков рассказал о двух пострадавших после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района.
Ранее стало известно о массированной атаке аэродрома в станице Кущевской.
До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.
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Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры.
18 мая Гладков рассказал о двух пострадавших после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбросил взрывное устройство на село Петровка Белгородского района.
Ранее стало известно о массированной атаке аэродрома в станице Кущевской.
До этого взрывы прогремели в Выборге в Ленинградской области.
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Александр Климов