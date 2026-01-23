Достижения.рф

Атака БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области: есть раненые

Пять человек ранило при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области
Фото: istockphoto/NiseriN

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом 23 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.



По его данным, удар пришелся по автобусу на участке дороги Головчино — Масычево в Грайворонском округе. Четверых раненых с минно-взрывными и осколочными травмами госпитализировали, при этом один мужчина находится в тяжелом состоянии, ему проводят операцию.

Пятому пострадавшему с баротравмой помощь оказали в Борисовской больнице. Гладков уточнил, что из-за возгорания транспортное средство полностью сгорело.

Ранее появились сведения о новых действиях ВСУ в районе Лимана.

Читайте также:


Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0