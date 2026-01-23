Атака БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области: есть раненые

23 января 2026, 22:30

Пять человек ранило при атаке БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области

Фото: istockphoto/NiseriN

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом 23 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.