Атака БПЛА ВСУ на автобус в Белгородской области: есть раненые
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал служебный автобус, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Об этом 23 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
По его данным, удар пришелся по автобусу на участке дороги Головчино — Масычево в Грайворонском округе. Четверых раненых с минно-взрывными и осколочными травмами госпитализировали, при этом один мужчина находится в тяжелом состоянии, ему проводят операцию.
Пятому пострадавшему с баротравмой помощь оказали в Борисовской больнице. Гладков уточнил, что из-за возгорания транспортное средство полностью сгорело.
Ранее появились сведения о новых действиях ВСУ в районе Лимана.
