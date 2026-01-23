Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни трех человек — прокуратура
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области. Как сообщили региональные прокуратура и СУ СК в телеграм-канале, начали доследственную проверку.
По данным прокуратуры, возгорание произошло днём 23 января в посёлке Мирный Лихославльского муниципального округа. В результате ЧП погибли трое. Предположительно, двое мужчин и женщина.
В СУ СК по Тверской области уточнили, что тела обнаружили сотрудники МЧС во время тушения. На место выехали следователь и криминалист, назначаются экспертизы для установления причин смерти, а также очага и причин возгорания.
