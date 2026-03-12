Эстакада рухнула на рабочих российского авиазавода

12 марта 2026, 11:32

Mash: семь человек пострадали при обрушении эстакады на авиазаводе в Иркутске

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Семь человек пострадали во время испытаний двигателя самолета на авиационном заводе в Иркутске. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.