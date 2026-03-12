Эстакада рухнула на рабочих российского авиазавода
Mash: семь человек пострадали при обрушении эстакады на авиазаводе в Иркутске
Семь человек пострадали во время испытаний двигателя самолета на авиационном заводе в Иркутске. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел сегодня утром. При запуске двигателя возник сильный порыв воздуха, который привел к обрушению эстакады. Под завалами оказались сотрудники предприятия.
Четверых госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще троим рабочим оказали помощь на месте. В настоящее время все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
