Террористку приговорили к 1 794 годам тюрьмы в Стамбуле

Фото: iStock/zoka74
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам.
Об этом сообщает телеканал TRT по результатам оглашения приговора. Его вынес Стамбульский суд по уголовным делам.
Срок, к которому приговорили террористку, равен семи пожизненным заключениям. Решение приняли в отношении 36 обвиняемых, среди которых была аль-Башир. Изначально ее хотели осудить на 3 009 лет тюрьмы.
Как выяснило следствие, преступница заложила бомбу на проспекте. Все случилось на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула в ноябре 2022 года. Теракт забрал жизни шести человек, еще 81 пострадал.
Чтобы найти террористку, спецслужбы проанализировали записи с 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.
Читайте также:
Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей
«Выволок на улицу и начал избивать»: В Салавате мужчина истязал женщину
Мошенники начали применять новый сценарий обмана
Срок, к которому приговорили террористку, равен семи пожизненным заключениям. Решение приняли в отношении 36 обвиняемых, среди которых была аль-Башир. Изначально ее хотели осудить на 3 009 лет тюрьмы.
Как выяснило следствие, преступница заложила бомбу на проспекте. Все случилось на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула в ноябре 2022 года. Теракт забрал жизни шести человек, еще 81 пострадал.
Чтобы найти террористку, спецслужбы проанализировали записи с 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.
Читайте также:
Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей
«Выволок на улицу и начал избивать»: В Салавате мужчина истязал женщину
Мошенники начали применять новый сценарий обмана
Алёна Самарева