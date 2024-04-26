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Террористку приговорили к 1 794 годам тюрьмы в Стамбуле

26 апреля 2024, 14:18
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам.
Об этом сообщает телеканал TRT по результатам оглашения приговора. Его вынес Стамбульский суд по уголовным делам.

Срок, к которому приговорили террористку, равен семи пожизненным заключениям. Решение приняли в отношении 36 обвиняемых, среди которых была аль-Башир. Изначально ее хотели осудить на 3 009 лет тюрьмы.



Как выяснило следствие, преступница заложила бомбу на проспекте. Все случилось на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула в ноябре 2022 года. Теракт забрал жизни шести человек, еще 81 пострадал.

Чтобы найти террористку, спецслужбы проанализировали записи с 1,2 тысячи камер видеонаблюдения.

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#терроризм
#смерть
#тюрьма
Силовики задержали ещё одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
26 апреля 2024, 14:47

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Правоохранители задержали ещё одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Это гражданин Таджикистана Джумохон Курбонов.
Задержанный является уроженцем города Пархор 2003 года рождения, сообщает «РБК» со ссылкой на источник, близкий к министерству внутренних дел. Иностранцу вменяется пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку). Официального подтверждения информации пока не появилось.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. В концертный зал, где должно было состояться выступление группы «Пикник», ворвались вооружённые люди и открыли стрельбу по людям. Затем они подожгли здание и пытались скрыться. В результате трагедии погибли более 140 человек.

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#ук
#теракт
#человек
#здание
#люди
#рф
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Не говорящие по-русски мигранты сдали на «пятёрки» языковой тест в Башкирии
26 апреля 2024, 14:34

Фото: iStock/vichinterlang

В Башкирии не говорящие по-русски приезжие на отлично сдали тест по русскому языку.
Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash. По его данным, пятеро граждан Узбекистана на отлично сдали экзамен по русскому языку, который необходим для работы в стране.

В этом им помогли сотрудники местного вуза, вручившие мигрантам документы об успешной сдаче. Как выяснилось позже, за иностранцев сдали экзамены жители Курганской области.

Они же помогли им незаконно въехать на территорию страны. В итоге результаты тестирования признали недействительными.

Ранее Минобрнауки заявило о смене ректора Государственного института русского языка им. Пушкина из-за скандала, связанного с мигрантами.

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#мигранты
#башкирия
#суд
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В России раскрыли группировку, которая обналичила 18 миллиардов рублей
Росгвардия раскрыла группу из 80 человек, обналичившую 18 миллиардов рублей
26 апреля 2024, 13:21

Фото: iStock/blinow61

Силовые структуры раскрыли деятельность группировки численностью свыше 80 человек, которая действовала в различных регионах страны, сообщили в Telegram-канале Росгвардии. Отмечается, что члены этой группировки обналичили приблизительно 18 миллиардов рублей.
«Следствие установило, что численность преступной группировки составляла около 80 человек. Они незаконно обналичили примерно 18 миллиардов рублей, часть которых была получена через заключенные государственные контракты», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии в нескольких регионах России.

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#человек
#сценарий
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«Выволок на улицу и начал избивать»: В Салавате мужчина истязал женщину
В Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе
26 апреля 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Diy13

В Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе на глазах у очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Мужчина ночью выволок свою жертву на улицу и начал избивать. Он валял ее по земле и таскал за волосы. Очевидцы запечатлели зверства на камеру. Женщина громко просила прощения у мужчины. Местные жители всю ночь вызывали полицию, но вступиться за нее никто не решился. По словам свидетелей, правоохранительные органы не отреагировала на множественные обращения соседей.

Позже неадекватный мужчина скрылся вместе со своей жертвой. Он увел ее в квартиру, а потом забил до смерти. Утром спасатели обнаружили тело женщины, которое обнимал убийца. Отмечается, что мужчина мог быть под воздействием наркотических средств. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.

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#волосы
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Житель Барнаула осуждён за уклонение от службы и пьяную драку
26 апреля 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Барнаульский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему. Он получил девять лет колонии за то, что не явился к месту службы и устроил пьяную драку.
Мужчину признали виновным в уклонении от воинской службы и причинении вреда здоровью средней тяжести, сообщили корреспонденту издания «Лента.ру» в пресс-службе суда. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ходе следствия и суда было установлено, что мужчина заключил контракт с министерством обороны РФ, однако в период мобилизации без уважительных причин трижды не явился по вызову к месту службы на протяжении 2023 года. Каждый раз его разыскивали и привозили в часть полицейские. Помимо этого, вечером 7 апеля, будучи в нетрезвом состоянии, он избил своего знакомого, повредив тому кости носа. По совокупности преступлений контрактник получил девять лет колонии.

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#наказание
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#мужчина
#контракт
#рф
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На ростовском вокзале похитили ветерана Чеченской войны
26 апреля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/surachetsh

Уроженец Смоленска Иван Шарифулин был похищен на главном железнодорожном вокзале Ростова. Родственники подозревают, что его увезли в рабство на поля и теплицы.
По словам родственницы пропавшего, он был в Ростове-на-Дону на лечении в ожоговом центре. Побывав в гостях у родных, он на такси поехал на ростовский вокзал, чтобы затем поездом отправиться домой в Смоленск. До вокзала он точно доехал — об этом рассказал таксист, передаёт портал 161.ru. После этого он пропал.

На следующее утро Иван позвонил сестре и рассказал, что на вокзале к нему подошли какие-то люди и предложили работу. Затем его на машине увезли куда-то в окрестности Ростова-на-Дону, ехали примерно три часа. Сейчас он где-то в полях, вокруг посадки и теплицы. Затем в трубке послышался чужой голос, какой-то мужчина сказал Ивану: «Всё, тебе *** (конец)», после чего телефон был выключен.

Родственники написали заявление о похищении в отделение полиции Ворошиловского района и также сообщили в районную прокуратуру. Сестра пропавшего ветерана отмечает, что в Ростовской области уже были громкие уголовные дела об использовании рабского труда. Она надеется, что правоохранители отыщут и освободят брата.

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#ростовская область
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Утопленника нашли в центре Москвы
В Нескучном саду в центре Москвы утонул человек
26 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/Nastco

В Москве около Пшукинской набережной нашли тело утонувшего человека. Об этом сообщает телеканал «360».
Сообщается, что мертвого человека обнаружила охрана Нескучного сада 26 апреля в 09:40 и обратилась в экстренные службы. Аналогичные случаи зафиксированы в 2023 году.

Ранее мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Отмечается, что Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#труп
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Пьяный житель Подмосковья разгромил стоматологический кабинет
26 апреля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

39-летний нетрезвый житель Павловского Посада пришёл в одну из подмосковных стоматологических клиник лечить зубы, а когда получил отказ, рассвирепел, напал на врача и начал крушить кабинет, дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы прибыли в медицинское учреждение по сигналу тревоги. Сотрудник стоматологической клиники рассказал, что отказался проводить лечение мужчине, явившемуся в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ответ визитёр повел себя агрессивно, начал угрожать врачу расправой, несколько раз ударил кулаком и разбил витрину с медикаментами», — говорится в сообщении.
Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. По факту нападения проводитмя проверка.

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#росгвардия
#дебошир
#стоматолог
#павловский посад
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ФСБ изъяла у готовивших теракты подростков ценник на диверсии в России
ФСБ: В ценнике, изъятом у подростков в Волжском, диверсии в РФ стоят до $1 тыс.
26 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Animaflora

Сотрудники ФСБ изъяли у двух подростков из Волжского Волгоградской области таблицу, содержащую расценки за диверсии на территории России, передает ТАСС.
В этой таблице указаны цены на различные виды диверсий: разведка стратегических объектов и слежка стоят от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или линиях электропередач требовалось от 500 долларов, поджог релейного шкафа оценивался в 200 долларов, а вот поджог автомобиля обходился на 100 долларов дороже. Цена за поджог частного дома составляла 500 долларов, а за поджог военкомата — от тысячи долларов.

Задержанные оказались членами ячейки запрещенной в России проукраинской неонацистской террористической организации National-Socialism/White Power. Их планы включали в себя взрыв отдела полиции или военкомата, а также совершение терактов в местах общественного питания и учреждениях государственной власти, где могло находиться большое количество людей.

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#разведка
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