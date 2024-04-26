«Выволок на улицу и начал избивать»: В Салавате мужчина истязал женщину

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В Салавате мужчина избивал женщину на протяжении нескольких часов в жилом дворе на глазах у очевидцев. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Мужчина ночью выволок свою жертву на улицу и начал избивать. Он валял ее по земле и таскал за волосы. Очевидцы запечатлели зверства на камеру. Женщина громко просила прощения у мужчины. Местные жители всю ночь вызывали полицию, но вступиться за нее никто не решился. По словам свидетелей, правоохранительные органы не отреагировала на множественные обращения соседей.
Позже неадекватный мужчина скрылся вместе со своей жертвой. Он увел ее в квартиру, а потом забил до смерти. Утром спасатели обнаружили тело женщины, которое обнимал убийца. Отмечается, что мужчина мог быть под воздействием наркотических средств. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что мужчина из приложения для знакомств убил москвичку и закопал её тело на даче. Преступника удалось поймать только спустя полгода. Ольга познакомилась с маньяком Александром в сети летом прошлого года. Они стали регулярно проводить время вместе. Муж Ольги был в курсе ее отношений и их общению не препятствовал.
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Дарья Осипова