Амурский тигр «конфисковал» фотоловушку немецкого фотографа в Приморье
Амурский тигр устроил настоящий рейд против немецкого фотографа дикой природы. Как стало известно SHOT, Саша Фонсека, который несколько лет сотрудничает с Лазовским заповедником и национальным парком «Зов тигра», лишился дорогостоящей фотоловушки.
Обычно фотограф устанавливает камеры в пещерах и оставляет их там, чтобы автоматически снимать хищников, когда те заходят внутрь. Но на этот раз тигр оказался внимательнее, чем рассчитывал фотограф.
Полосатый заметил технику, вытащил фотоловушку из пещеры и унёс её с собой — куда именно, пока неизвестно. Судя по всему, камера настолько заинтересовала хозяина тайги, что тот решил забрать её без разрешения владельца.
При этом надежда вернуть оборудование и добыть уникальные кадры всё ещё есть. Фотоловушка находилась в защитном боксе, поэтому, предположительно, могла не получить серьёзных повреждений.
Теперь Фонсека рассчитывает обнаружить пропажу во время ближайших вылазок в тайгу. Если камера сохранилась, фотографу может достаться не только техника, но и эксклюзивные кадры с самым неожиданным «оператором» в Приморье.
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