Амурский тигр «конфисковал» фотоловушку немецкого фотографа в Приморье

17 августа 2026, 19:02

В Приморье тигр заметил камеру в пещере, вытащил её и унёс в тайгу

Фото: Istock / Andrey Rykov

Амурский тигр устроил настоящий рейд против немецкого фотографа дикой природы. Как стало известно SHOT, Саша Фонсека, который несколько лет сотрудничает с Лазовским заповедником и национальным парком «Зов тигра», лишился дорогостоящей фотоловушки.