Тетя похитила и принесла в жертву племянницу, чтобы обрести магическую силу
Полиция индийского штата Джаркханд задержала трех человек по подозрению в ритуальном убийстве восьмилетней девочки. Об этом пишет газета The Times of India.
Школьница пропала 8 ноября в деревне Чатти-Анантапур. Сначала мать сама искала дочь, но найти ее не смогла. Тогда женщина обратилась за помощью в полицию.
Тело ребенка нашли спустя пять суток в кустах у рисового поля, примерно в 150 метрах от дома. Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемых — 35-летнюю тетю погибшей, 32-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. В итоге всех троих доставили в суд и заключили под стражу.
По версии следствия, тетя девочки практиковала народные целительные практики и проводила оккультные обряды. Она решила принести племянницу в жертву в новолуние, чтобы обрести магическую силу. В ходе обысков стражи порядка обнаружили серп со следами крови, одежду и предметы, использовавшиеся для ритуалов.
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