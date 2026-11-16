Тетя похитила и принесла в жертву племянницу, чтобы обрести магическую силу

16 ноября 2026, 10:07

В Индии тетя принесла племянницу в жертву ради магической силы

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Полиция индийского штата Джаркханд задержала трех человек по подозрению в ритуальном убийстве восьмилетней девочки. Об этом пишет газета The Times of India.