The Herald: в пригороде столицы Зимбабве вспышка холеры, уже 60 зараженных

Фото: istockphoto/tuachanwatthana
О вспышке холеры в пригороде столицы Зимбабве сообщают журналисты издания The Herald. Уточняется, что есть как минимум один умерший, а также 60 зараженных.
По данным журналистов, вспышка связана с отсутствием очистки воды, а также с разливом сточных канализационных вод, которые затопили открытые колодцы.
Организован временный центр по оказанию поддержки заразившимся. В настоящее время власти решают вопрос об обеспечении людей качественной питьевой водой. Российская сторона передала Зимбабве средства от холеры.
В феврале минувшего года в африканских регионах было принято решение о проведении массовой вакцинации и усилении мер санитарного контроля.
Читайте также:
Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье
Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков
Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья
Организован временный центр по оказанию поддержки заразившимся. В настоящее время власти решают вопрос об обеспечении людей качественной питьевой водой. Российская сторона передала Зимбабве средства от холеры.
В феврале минувшего года в африканских регионах было принято решение о проведении массовой вакцинации и усилении мер санитарного контроля.
Читайте также:
Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье
Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков
Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья
Никита Кротов