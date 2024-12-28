Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье

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Психологическое здоровье человека зависит от адекватного понимания себя, осознания своих сильных и слабых сторон. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой», подчеркнув, что при этом важно сохранять уверенность в себе.
«Понимание своих достоинств помогает нам грамотно применять свои навыки и ресурсы, ставить достижимые цели и уверенно к ним идти. <…> Уверенность в своих возможностях поддерживает нас в сложные моменты, позволяя двигаться вперед даже тогда, когда путь становится трудным. В то же время признание своих слабостей не является признаком неуверенности», — отмечает издание.В то же время клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов поделился, как бороться с предновогодним унынием. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что чаще всего это состояние связано с четырьмя факторами: попыткой разобраться со всеми делами до конца года, планированием дел на каникулы, заботами из-за подготовки к Новому году и нехваткой денег.
«Борьба с предпраздничным выгоранием – это прежде всего борьба со стереотипами, которые сидят во многих из нас все еще очень глубоко. Не нужно бояться поступать так, как хочется именно вам, а не так, как вы считаете, от вас ждут», — рассказал специалист.Читайте также:
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