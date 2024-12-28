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Психолог раскрыла, от чего зависит ментальное здоровье

Психолог Абравитова: психологическое здоровье зависит от осознания себя
Фото: iStock/g-stockstudio

Фото: iStock/g-stockstudio

Психологическое здоровье человека зависит от адекватного понимания себя, осознания своих сильных и слабых сторон. Об этом рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой», подчеркнув, что при этом важно сохранять уверенность в себе.
«Понимание своих достоинств помогает нам грамотно применять свои навыки и ресурсы, ставить достижимые цели и уверенно к ним идти. <…> Уверенность в своих возможностях поддерживает нас в сложные моменты, позволяя двигаться вперед даже тогда, когда путь становится трудным. В то же время признание своих слабостей не является признаком неуверенности», — отмечает издание.
В то же время клинический психолог, сексолог клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Илья Суслов поделился, как бороться с предновогодним унынием. В разговоре с «Газетой.Ru» он пояснил, что чаще всего это состояние связано с четырьмя факторами: попыткой разобраться со всеми делами до конца года, планированием дел на каникулы, заботами из-за подготовки к Новому году и нехваткой денег.


«Борьба с предпраздничным выгоранием – это прежде всего борьба со стереотипами, которые сидят во многих из нас все еще очень глубоко. Не нужно бояться поступать так, как хочется именно вам, а не так, как вы считаете, от вас ждут», — рассказал специалист.
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#новый год
#каникулы
#борьба
#психиатр
Психолог Хорс: нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения
28 декабря 2024, 22:19

Фото: iStock/fizkes

Нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения, так как завышенные требования к себе отрицают человечность и биохимию. Об этом заявил психолог Михаил Хорс. По его словам, лучше оставаться собой, чем тратить силы на то, чтобы пытаться изменить себя.
«Когда у нас есть требования о том, каким нужно или я хочу быть, мы отрицаем человечность и биохимию. Недовольство собой и недовольство жизнью ни к чему хорошему не приводит. Возникают пирамидальные психические состояния. Если я могу быть унылым, лучше я буду таким, чем тратить силы на то, чтобы стать кем-то другим — и в этом случае мы эти силы расходуем», — пояснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время психолог Екатерина Еременко рассказала, как избавиться от повышенной тревожности при подготовке к Новому году. В разговоре с RT она отметила, что в такие моменты важно отыскивать причину тревоги, а также распределять задачи по уровню срочности, не боясь откладывать.
«Создайте рутинные привычки, которые помогут вам каждый день освобождать мысли от накопившейся тревоги и внутреннего напряжения. Например, это могут быть утренние ритуалы спокойствия, когда вы будете уделять время только себе — спорт, сытный завтрак, медитации. Также вы можете установить вечернее время без гаджетов, особенно перед сном», — посоветовала специалист.
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#психолог
#новогодние каникулы
#здоровье
#психологическая помощь
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Новая поликлиника будет обслуживать более 80 тыс. жителей Лобни
28 декабря 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Новая взрослая поликлиника на 600 посещений в смену начала приём пациентов в Лобне. Помощь там будут получать более 80 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Поликлиника построена по программе модернизации первичного звена. Это позволило сделать медицинскую помощь ещё доступнее для жителей городского округа.
«В здании оборудованы комфортные зоны ожидания приёма, установлена современная навигация. В поликлинике будут работать отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и неврологической патологией, дневной стационар на 59 коек с блоком для проведения малых хирургических вмешательств, женская консультация и другие», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас приём пациентов в новой поликлинике ведут терапевты, а с 9 января начнут принимать узкопрофильные специалисты - офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, ревматолог и другие. Пациентам будут доступны и телемедицинские консультации.

Поликлиника расположена по адресу: Лобня, улица Заречная, дом 15Е. Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

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#лобня
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Нарколог назвал самый опасный алкоголь в Новый год
Нарколог Филатов: самым опасным алкоголем для организма являются крепкие напитки
28 декабря 2024, 17:08

Фото: iStock/VadimZakirov

Самым опасным алкоголем для организма являются крепкие напитки, а самым безопасным — белое сухое вино. Об этом рассказал врач-нарколог Константин Филатов. По его словам, также не стоит смешивать спиртное и сладости.
«Не стоит смешивать алкоголь со сладкими напитками и десертами, так как это замедляет усвоение спирта. Что касается газированных напитков, то из-за пузырьков газа алкоголь быстрее попадает в кровь», — поделился специалист в беседе с RuNews24.ru.
Врач также посоветовал не пить алкогольных напитков на пустой желудок, поскольку так усиливается его токсическое воздействие. Не рекомендуется употреблять спиртного в течение всего дня, так как наименее опасным последствием этого будет крепкий сон в момент новогодних курантов, а наиболее опасным — острое отравление и госпитализация в наркологию.

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Врач назвала эффективные способы в борьбе с похмельем
Врач Казачкова: вода, адсорбенты и янтарная кислота помогут в борьбе с похмельем
28 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/fizkes

Обильное питье, легкий завтрак, прием адсорбентов и янтарной кислоты, а также препараты ферментов поджелудочной железы помогут эффективно справиться с тяжелым похмельем. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова. По ее словам, это научно обоснованные способы борьбы с похмельным синдромом, эффективность которых заключается в комплексном подходе.
«Алкоголь — это токсин, который нарушает работу многих систем организма. Он вызывает обезвоживание, нарушает электролитный баланс, провоцирует воспаление в желудочно-кишечном тракте и негативно влияет на печень. Именно поэтому универсального средства от похмелья не существует. Нужен комплексный подход, который поможет организму быстрее восстановиться», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время юрист Дмитрий Кваша рассказал, как быть, если заметили пьяного водителя на дороге. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что нужно непременно сообщать о нарушителе по номеру 02 или 102, а при опасении дальнейшего преследования жалобу можно оставить анонимно.
«Необходимо сказать, какие критерии позволяют определить, что человек находится в нетрезвом состоянии, указать водителя, на какой машине, какой марки, с каким номером он передвигается и в каком направлении», — пояснил Кваша, добавив, что дальнейшие шаги должна делать уже полиция.
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#полиция
#алкоголь
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#нарколог
#человек
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Диетолог назвала количество конфет в день, которое можно давать детям
Диетолог Сюракшина: детям можно давать не более пяти конфет в день
28 декабря 2024, 14:47

Фото: iStock/Moussa81

Детям можно давать не более пяти конфет в день при условии, что сладости не содержат пальмового масла и в основном состоят из какао. Об этом заявила диетолог-эндокринолог и трихолог Елена Сюракшина. По ее словам, также важно, чтобы ребенок пил достаточное количество жидкости.
«В качестве альтернативы шоколаду, можно предложить детям фрукты, такие как яблоки и мандарины, при условии, что нет аллергии на эти продукты», — приводит Pravda.Ru слова эксперта.
В то же время стало известно, как избежать переедания во время новогоднего застолья. В кемеровском минздраве посоветовали не голодать до ужина, уменьшить количество блюд и их калорийность, а также пить больше жидкости и меньше алкоголя, передает «Сiбдепо».
«Планируя новогоднее меню, важно: соблюдать умеренность, помнить о рекомендациях лечащего врача, следовать нашим советам», — подчеркнули в региональном министерстве.
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#опасность
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Горячая линия по паллиативной помощи с начала года приняла более 12 тыс. звонков
28 декабря 2024, 11:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Работающий в Подмосковье координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи с начала года обработал более 12 тыс. звонков. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Задача центра – повышение качества и доступности медицинской помощи паллиативным пациентам Московской области. Колл-центр круглосуточно принимает обращения пациентов и их родственников. С начала года его операторы обработали свыше 12 тыс. звонков. Задать вопросы о медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному телефону 7 (498) 683-83-83», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что в регионе для паллиативных пациентов и их близких работают координационный центр, интернет-портал, школы по обучению уходу, а также горячая линия по приёму обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках и выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому

В Подмосковье также работает интернет-портал «Паллиативная помощь». Там можно найти информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными.

Помимо этого, на портале размещена карта паллиативной помощи Подмосковья с информацией о медучреждениях с учётом профиля оказания медицинской помощи.

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#максим забелин
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#паллиативная помощь
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#минздрав мо
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Телемедицинская консультация спасла жизнь молодой жительницы Подмосковья
28 декабря 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врач поликлиники Видновской больницы спасла 23-летннюю девушку. Пациентка обратилась к медикам с симптомами ОРВИ, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач провёл осмотр и назначил лечение, однако у пациентки начал развиваться острый тонзиллит. Она решила не тратить время на посещение поликлиники для дополнительной консультации, а воспользоваться телемедицинской консультацией. В ходе беседы врач заподозрила более грозную патологию.
«Обратила внимание на гнусавость ее голоса и сложности при произношении слов. Ознакомившись с данными о начале и течении заболевания, с планом лечения. Предположила, что у пациентки могло развиться серьёзное осложнение острого тонзиллита», – рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Зарема Тен.
Симптомы заболевания – сложности при открывании рта, боль при глотании и дыхании, повышенная температура. Девушку пригласили на очный приём. В ходе осмотра подтвердилось осложнение острого тонзиллита – паратонзиллярный абсцесс.

Эта патология при отсутствии лечения вызывает интоксикацию организма и может привести к менингиту, энцефалиту, медиастениту, флегмоне шеи и даже сепсису. Всё это может привести к летальному исходу.
«Пациентке в экстренном порядке вскрыли скальпелем паратонзиллярный абсцесс. Было получено около шести миллилитров гноя, проведено многократное полоскание горла. После всех этих манипуляций пациентку направили на госпитализацию для снятия интоксикации под наблюдением врачей», – заключила Тен.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение.

Как напомнили в министерстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или у лечащего врача.

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#телемедицина
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Нарколог Холдин рассказал, чем заменить алкоголь на новогоднем столе
28 декабря 2024, 10:21

Фото: istockphoto / cagkansayin

Всё больше людей предпочитают безалкогольный Новый год, так как осознают, что праздник принесёт больше радости и энергии, если встретить его без употребления алкоголя. Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал о способах замены алкоголя для безопасного празднования Нового года.
«Есть множество альтернатив, чем заменить алкоголь на новогоднем столе: яркие, вкусные безалкогольные коктейли на основе соков, газированной воды, свежих фруктов. Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А еще не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду. Она имеет приятный вкус и хорошо утоляет жажду», — рассказал Холдин.
Кроме того, нарколог добавил, что не стоит покупать безалкогольное вино и предлагать младшему поколению «детское шампанское», иначе алкогольная культура не исчезнет, а у молодого поколения может сформироваться привычка, что любой праздник сопровождается употреблением спиртных напитков.

Эксперт отметил, что зимой особенно важно обратить внимание на коктейли на основе имбирного эля. Такие альтернативы помогут создать праздничную атмосферу без алкоголя и поддержат здоровье.

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#алкоголь
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#нарколог
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Более 165 курсантов Юридического колледжа стали донорами в Центре крови Подмосковья
28 декабря 2024, 09:12

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Юридическом колледже Москвы прошла выездная донорская акция Московского областного центра крови. В мероприятии приняли участие более 165 студентов, благодаря чему удалось собрать около 60 литров крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сдавать кровь — важное дело, направленное на помощь. Поэтому, узнав о Дне донора, остаться в стороне я не мог. Тем более, что моя группа самая редкая — четвертая отрицательная. Я знаю, насколько она необходима для спасения пациентов. Когда ты осознаешь это, возникает внутренний позыв — делать добро», — сказал курсант колледжа Егор.
Организатор донорской площадки Евгений Афанасьев подчеркнул, что все участники мероприятия — будущие работники правоохранительных органов. Перед донацией курсанты соблюдали необходимые правила: придерживались специальной диеты, воздерживались от приёма медикаментов и вредных привычек.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

«Благодаря таким акциям врачи смогут спасти больше жизней. К тому же, если вдруг во время службы нужно будет помочь своему товарищу, который попал в какую-то неприятную ситуацию и для него сдать кровь, у них уже будет такой опыт», — отметил Афанасьев.

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