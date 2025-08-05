The Sun: изнасилованная бездомным в Ирландии рассказала, что «была как кукла»
Испанская туристка, изнасилованная бездомным во время путешествия по Европе, описала случившееся фразой: «я была как кукла». Об этом пишет британская газета The Sun.
Все произошло 1 января 2019 года после новогодней вечеринки в Дублине. Только пять лет спустя 26-летняя Клаудия Пелегрина Сальседо раскрыла свое имя и высказалась о пережитом. На такой шаг ее подтолкнул недавно вынесенный насильнику приговор. Девушка призналась, что не считает его человеком.
«Он — животное», — подчеркнула она.Пострадавшая рассказала, что Кристофер О’Грэйди напал на нее, когда она пыталась найти подругу. Мужчина не позволял своей жертве вырваться, пока та надеялась, что ее кто-то заметит и придет на помощь.
«Я помню, что была как кукла. Он водил меня по округе, делал со мной все, что хотел. Помню, как он держал меня за руки, а я надеялась, что прохожие придут и помогут мне», — с ужасом вспоминала туристка.Она также добавила, что ей было тошно, когда нападавший в этот момент успокаивал ее, уверяя, что ей ничего не грозит. Несмотря на пережитое, испанка надеется, что однажды встретится со своим насильником в безопасном месте, чтобы узнать, зачем он так поступил.